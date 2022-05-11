Рынок акций США перешел к росту на данных об инфляции

Американские фондовые индексы перешли к росту в ходе торгов в среду, участники рынка оценивают данные об апрельской инфляции в США и следят за корпоративными новостями.
Как сообщалось, потребительские цены (индекс CPI) в США в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%.
Тем временем определенную поддержку мировым фондовым рынкам оказали новости об ослаблении вспышки коронавируса в Пекине и Шанхае. Инвесторы надеются на смягчение ограничительных мер в крупнейших китайских мегаполисах, что станет позитивным фактором для глобальной экономики.
Также в среду стало известно, что рост потребительских цен в Китае в апреле ускорился до максимума за пять месяцев из-за проблем в цепочках поставок. Индекс CPI в прошлом месяце увеличился на 2,1% в годовом выражении после подъема на 1,5% в марте, тогда как аналитики в среднем ожидали повышения темпов роста до 1,8%.
Рыночная стоимость Electronic Arts увеличивается в начале торгов в среду на 10%. Один из ведущих производителей компьютерных игр в мире получил в четвертом финквартале чистую прибыль и выручку, превзошедшие ожидания рынка.
Американский сланцевый производитель Occidental Petroleum в первом квартале 2022 года вышел на прибыльный уровень и нарастил выручку выше прогноза рынка благодаря повышению цен на нефть и газ. Акции компании дорожают на 2,3%.
Цена акций сети кофеен-кондитерских Krispy Kreme Inc. растет на 3,4% после того, как компания вернулась на прибыльный уровень в минувшем квартале и увеличила выручку сильнее прогнозов рынка.
Акции Coinbase Global падают на 18% после того, как оператор крупнейшей в США криптовалютной биржи отчитался об убытке в первом квартале и сокращении выручки на 27%, при этом результаты оказались хуже ожиданий экспертов.
Скорректированная прибыль и выручка Wendy`s Co., одной из крупнейших сетей ресторанов быстрого питания в США, также недотянули до прогнозов рынка в прошлом квартале. Бумаги компании дешевеют на 9,8%.
Кроме того, в среду было анонсировано несколько крупных сделок.
Котировки бумаг Switch Inc. растут на 8,4% на новости, что инвесткомпания DigitalBridge Group Inc. покупает производителя оборудования для дата-центров за $11 млрд.
Американская Prologis Inc., крупнейший в мире владелец складов, договорилась о покупке компании Duke Realty Corp. почти за $24 млрд. Цена бумаг Duke увеличивается на 8,9%.
Значение Dow Jones Industrial Average к 18:00 по бакинскому времени увеличилось на 0,67% - до 32375,07 пункта.
Лидерами роста среди компонентов индекса выступают акции Chevron Corp., подорожавшие на 3,6%, а также International Business Machines Corp. (+2,6%) и Boeing Co. (+2,2%). Цена бумаг Apple Inc.опускается на 0,6%, снижение акций остальных компаний из индекса не превышает 0,5%.
S&P 500 с открытия рынка увеличился на 0,55% - до 4022,93 пункта.
Значение индекса Nasdaq Composite повысилось на 0,04% и составило 11742,42 пункта.
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