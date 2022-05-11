Росстат возглавил Сергей Галкин из Минэкономразвития

Руководителем Федеральной службы государственной статистики РФ (Росстат) назначен Сергей Галкин, занимавший до этого должность замминистра в Минэкономразвития РФ (Росстат с 2017 года находится в ведении Минэкономразвития).
Как сообщает официальный телеграмм-канал правительства, распоряжение о его назначении подписал председатель правительства Михаил Мишустин.
Как сообщалось, предшественник Сергея Галкина на посту главы Росстата Павел Малков 10 мая указом президента РФ был назначен временно исполняющим обязанности губернатора Рязанской области вместо ушедшего в отставку Николая Любимова.
Сергей Галкин был приглашен на должность советника главы Минэкономразвития РФ (тогда министром был Максим Орешкин, который сейчас работает помощником президента РФ) в 2017 году. Вскоре после этого возглавил департамент организационного обеспечения и коммуникаций, а с ноября 2018 года в должности заместителя министра курировал вопросы региональной политики и регионального развития.
Галкин родился 2 января 1984 года в Москве. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ. После выпуска занимался аналитической работой в крупных инвестиционных и консалтинговых компаниях. С 2010 года в течение шести лет работал аналитиком в "ВТБ Капитале".
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