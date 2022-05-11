ООН собирается проводить больше гуманитарных операций по эвакуации гражданских лиц в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в среду о намерении проводить в Украине больше гуманитарных операций, подобных эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" из Мариуполя.
"Мы будем проводить больше подобных операций. Мы будем сообщать о них, когда они будут завершены так, как было сделано с операцией в Мариуполе", - сказал он.
Ранее генсек ООН заявлял, что "тихая" дипломатия все еще возможна и иногда является единственным способом достижения результатов".
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