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ООН собирается проводить больше гуманитарных операций по эвакуации гражданских лиц в Украине

Генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил в среду о намерении проводить в Украине больше гуманитарных операций, подобных эвакуации гражданских лиц с территории завода "Азовсталь" из Мариуполя.

"Мы будем проводить больше подобных операций. Мы будем сообщать о них, когда они будут завершены так, как было сделано с операцией в Мариуполе", - сказал он.

Ранее генсек ООН заявлял, что "тихая" дипломатия все еще возможна и иногда является единственным способом достижения результатов".

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Тэги: ООН, УКРАИНА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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