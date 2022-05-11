Green Genius инвестирует в 700 МВт солнечных и ветровых станций в Литве 750 млн евро до 2025 г

Литовская Green Genius холдинга Modus Group, работающая в сфере возобновляемой энергетики, к 2025 году установит в Литве 500 МВт солнечных электростанций и 200 МВт ветряных электростанций, намерена инвестировать в проекты 750 млн евро, следует из сообщения компании.
Солнечные и ветряные электростанции компании уже строятся по всей Литве. Они должны быть введены в эксплуатацию к концу 2024 года.
При этом компания стремится к модели, когда и солнечные, и ветряные электростанции будут устанавливаться на одной территории. "Такое решение позволило бы не только сэкономить местные ресурсы, но и обеспечить оптимальное использование электрических сетей, тем самым решив вопрос мощности сетей страны", - заявил Руслан Склепович, генеральный директор Green Genius.
Все новые электростанции Green Genius будут производить около 10% требующегося Литве электричества.
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