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Дальнее зарубежье 11.05.2022 20:40

Япония и Финляндия решили усилить сотрудничество из-за ситуации вокруг Украины и в Тихом океане

Премьер Японии Фумио Кисида в среду заявил о намерении укреплять взаимодействие Токио и Хельсинки в связи с событиями вокруг Украины и в Индо-Тихоокеанском регионе.

"Мы будем углублять сотрудничество в ответ на агрессию России в Украине и для реализации "свободного и открытого" Индо-Тихоокеанского региона", - приводит издание "Никкэй" слова премьера Японии с пресс-конференции с премьером Финляндии Санной Марин.

Кисида подчеркнул, что вопросы безопасности Европы и Индо-Тихоокеанского региона разделять нельзя, и Токио и Хельсинки настроены против любого изменения статус-кво силой где бы то ни было в мире.

Также, по информации "Никкэй", лидеры Японии и Финляндии договорились работать над задачей избавить мир от ядерного оружия. Марин также выразила обеспокоенность в связи с развитием КНДР своей ракетной и ядерной программ.

Кроме того, премьер Финляндии заявила о необходимости реформировать СБ ООН, сделать его "более транспарентным, более эффективным и представительным".

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Тэги: ЯПОНИЯ, ФИНЛЯНДИЯ, СОТРУДНИЧЕСТВО

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