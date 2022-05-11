США и ЕС призвали тщательно расследовать гибель журналистки «Аль-Джазиры»

США и Евросоюз призывают к открытому и тщательному расследованию смерти журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле в перестрелке между сотрудниками израильских сил безопасности и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

"Обстоятельства ее убийства расследуют, и мы призываем к транспарантному расследованию. Она была очень уважаемой. (...) Мы должны убедиться в том, что выясним обстоятельства ее убийства", - сказала на брифинге постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд журналистам в ходе брифинга.

В свою очередь в ЕС осудили убийство журналистки "Аль-Джазиры" и призвали к независимому и полноценному его расследованию, а также к выяснению обстоятельств ранения еще одного представителя СМИ.

"Необходимо, чтобы всеобъемлющее и независимое расследование как можно скорее прояснило обстоятельства этих инцидентов, и чтобы ответственные были приведены к ответственности", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

"Журналистам, которые освещают конфликтные ситуации, необходимо обеспечить безопасность и защиту в любое время", - говорится в документе.

Как пишет издание "Едиот ахронот", начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави со своей стороны заявил, что для расследования смерти журналистки назначат специальную группу. Он подчеркнул, что "на данном этапе нельзя определить, в какой именно стрельбе погибла журналистка".

Ранее в среду ближневосточные СМИ сообщили, что журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле получила ранение в голову утром в среду, ее доставили в больницу, где она скончалась. 51-летняя журналистка занималась освещением ближневосточного конфликта на протяжении нескольких десятилетий.

Отмечается, что Абу Акле была в шлеме и бронежилете с надписью "Пресса". Еще один журналист ранен, он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинские власти сообщил, что в журналистку выстрелили сотрудники израильских сил в районе города Дженин. Руководство телеканала и ее коллеги выразили соболезнования семье погибшей, отметив ее "профессионализм и стойкость".

В свою очередь пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Ран Кохав заявил израильской радиостанции "Кан", что не думает, что в Абу Акле стреляли израильские силы.

"Я не думаю, что мы убили ее. Мы предложили палестинцам начать быстрое совместное расследование. Если это действительно были мы, мы возьмем на себя ответственность, но кажется, что это не тот случай", - сказал Кохав.

В интервью газете "Джерузалем пост" он отметил, что палестинцы отказались проводить совместное с Израилем расследование.

Премьер Израиля Нафтали Беннет со своей стороны указал, что палестинский лидер Махмуд Аббас обвиняет израильскую сторону "без весомых доказательств".