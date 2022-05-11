Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 11.05.2022 19:49

США и ЕС призвали тщательно расследовать гибель журналистки «Аль-Джазиры»

США и Евросоюз призывают к открытому и тщательному расследованию смерти журналистки телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле в перестрелке между сотрудниками израильских сил безопасности и палестинцами на Западном берегу реки Иордан.

"Обстоятельства ее убийства расследуют, и мы призываем к транспарантному расследованию. Она была очень уважаемой. (...) Мы должны убедиться в том, что выясним обстоятельства ее убийства", - сказала на брифинге постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд журналистам в ходе брифинга.

В свою очередь в ЕС осудили убийство журналистки "Аль-Джазиры" и призвали к независимому и полноценному его расследованию, а также к выяснению обстоятельств ранения еще одного представителя СМИ.

"Необходимо, чтобы всеобъемлющее и независимое расследование как можно скорее прояснило обстоятельства этих инцидентов, и чтобы ответственные были приведены к ответственности", - говорится в заявлении европейской внешнеполитической службы.

"Журналистам, которые освещают конфликтные ситуации, необходимо обеспечить безопасность и защиту в любое время", - говорится в документе.

Как пишет издание "Едиот ахронот", начальник штаба армии обороны Израиля Авив Кохави со своей стороны заявил, что для расследования смерти журналистки назначат специальную группу. Он подчеркнул, что "на данном этапе нельзя определить, в какой именно стрельбе погибла журналистка".

Ранее в среду ближневосточные СМИ сообщили, что журналистка телеканала "Аль-Джазира" Ширин Абу Акле получила ранение в голову утром в среду, ее доставили в больницу, где она скончалась. 51-летняя журналистка занималась освещением ближневосточного конфликта на протяжении нескольких десятилетий.

Отмечается, что Абу Акле была в шлеме и бронежилете с надписью "Пресса". Еще один журналист ранен, он находится в больнице, его состояние оценивается как стабильное.

Телеканал "Аль-Джазира" со ссылкой на палестинские власти сообщил, что в журналистку выстрелили сотрудники израильских сил в районе города Дженин. Руководство телеканала и ее коллеги выразили соболезнования семье погибшей, отметив ее "профессионализм и стойкость".

В свою очередь пресс-секретарь Армии обороны Израиля, бригадный генерал Ран Кохав заявил израильской радиостанции "Кан", что не думает, что в Абу Акле стреляли израильские силы.

"Я не думаю, что мы убили ее. Мы предложили палестинцам начать быстрое совместное расследование. Если это действительно были мы, мы возьмем на себя ответственность, но кажется, что это не тот случай", - сказал Кохав.

В интервью газете "Джерузалем пост" он отметил, что палестинцы отказались проводить совместное с Израилем расследование.

Премьер Израиля Нафтали Беннет со своей стороны указал, что палестинский лидер Махмуд Аббас обвиняет израильскую сторону "без весомых доказательств".

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ЕС, БЛИЖНИЙ ВОСТОК, СМИ


Похожие новости


США и ЕС близки к соглашению по снижению энергозависимости от РФ, могут объявить о нем в пятницу ЕС и США рассмотрят расширение санкций против РФ, включая отказ от российской нефти США и ЕС будут работать над дополнительными поставками СПГ на случай перебоев работы газопроводов Боррель заявил, что ЕС вместе с США помогут обеспечить энергобезопасность Украины, как и всей Европы Украина ожидает от США и ЕС договоренностей о едином пакете санкций в отношении Москвы - Кулеба ЕС и США отказались от варианта санкций с отключением РФ от SWIFT

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az