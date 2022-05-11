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UniCredit начала предварительные переговоры о продаже «дочки» в РФ

Итальянская группа UniCredit начала предварительные переговоры о продаже дочернего банка в России после проявления интереса со стороны финансовых организаций, а также компаний, заинтересованных в получении банковской лицензии в РФ, сообщило в среду агентство Bloomberg со ссылкой на свои источники.

Переговоры с потенциальными покупателями находятся на ранней стадии, помимо продажи UniCredit все еще рассматривает другие варианты, указало агентство.

UniCredit в первом квартале создала 1,3 млрд евро резервов на возможные потери по ссудам, эта сумма почти полностью приходится на риски в России. Российский бизнес зафиксировал убыток в размере 915 млн евро, негативно повлияв на общие результаты группы в отчетном периоде.

UniCredit входит в число европейских банков с наибольшим риском в отношении России, наряду с австрийским Raiffeisen Bank International и французским Societe Generale (в апреле договорился о продаже российского банка группе "Интеррос" Владимира Потанина).

Группа рассматривает возможность ухода из России в рамках срочного пересмотра своей деятельности в этой стране, заявлял в марте глава группы Андреа Орчел.

По словам собеседников Bloomberg, Орчел стремится получить выгоду от любой сделки и исключает сделки, которые могут ударить по запасам капитала UniCredit. Предварительная стадия переговоров означает, что они все еще могут сорваться, особенно учитывая сложность геополитической ситуации, отмечает агентство.

Представитель UniCredit отказался от комментариев.

Российский Юникредит банк по итогам 2021 года занял 14-е место по размеру активов в рэнкинге "Интерфакс-100". Банк входит в список системно значимых кредитных организаций РФ.

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Тэги: РОССИЯ, ИТАЛИЯ, UNICREDIT


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