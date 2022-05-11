Россия ввела блокирующие санкции в отношении владельца польского участка газопровода «Ямал-Европа»

Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа". Постановление правительства РФ N 851 от 11 мая размещено Официальном интернет-портале правовой информации.
В отношении данных лиц запрещены любые сделки. В том числе отдельно проговаривается запрет на заход в порты РФ, платежи и операции с ценными бумагами.
Министерство финансов РФ наделено полномочиями на предоставление временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.
Перечень юридических лиц принят правительством РФ во исполнение указа президента РФ от 3 мая 2022 г. № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".
Ранее сообщалось, что в конце апреля Польша ввела санкции в отношении "Газпрома". Ограничения подразумевают заморозку осуществления прав на акции и другие ценные бумаги EuRoPol GAZ, заморозку выплаты дивидендов.
Газопровод "Ямал-Европа" протяженностью свыше 2 тыс. км от Торжка до Франкфурта-на-Одере выведен на проектную мощность - 33 млрд куб. м в год - в 2006 году. Польский участок насчитывает 683 км линейной части и пять компрессорных станций, им владеет совместное предприятие EuRoPol Gaz, а управляет отдельный оператор польской ГТС Gaz System.
Президент РФ Владимир Путин в декабре комментировал ситуацию в газотранспортном СП: "У нас там 45% принадлежит "Газпрому". Но нас польская сторона отодвинула от управления этой системой".
Помимо ущемления прав "Газпрома" в СП EuRoPol Gaz польская госкомпания PGNiG выступила одним из основных противников российского газопровода "Северный поток 2".
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