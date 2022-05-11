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ТЭК 11.05.2022 20:59

РФ ввела блокирующие санкции в отношении группы Gazprom Germania

Российская Федерация ввела блокирующие санкции в отношении всей группы Gazprom Germania, взятой под контроль правительством ФРГ. Постановление правительства РФ N 851 от 11 мая размещено на Официальном интернет-портале правовой информации.

Как сообщалось, в начале апреля Министерство экономики ФРГ распорядилось передать холдинг Gazprom Germania под управление Федерального сетевого агентства. Пока срок действия решения - до 30 сентября текущего года. Право голоса по акциям Gazprom Germania перешло к BNetzA. Управляющий вправе увольнять и переназначать членов правления, а также давать указания правлению. Полномочия по распоряжению активами Gazprom Germania GmbH ограничены и подлежат утверждению Федеральным сетевым агентством.

В списке - 31 компания, большая часть которых относится к группе Gazprom Germania. Это непосредственно Gazprom Germania GmbH, а также ее дочерние компании Gazprom NGV Europe GmbH, Astora GmbH, ZGG - Zarubezhgazneftehim Trading GmbH, GAZPROM Schweiz AG, WIEE Hungary Kft., WIEE Bulgaria EOOD, IMUK AG, WIBG GmbH, WIEH GmbH, WINGAS GmbH, WINGAS UK Ltd., WINGAS Sales GmbH, WINGAS Holding GmbH, Industriekraftwerk Greifs wald GmbH, VEMEX ENERGO s.r.o., WINGAS Benelux s.r.l., Gazprom Marketing & Trading Ltd., Gazprom Global LNG Ltd., Gazprom Marketing & Trading France SAS, Gazprom Marketing & Trading USA Inc., Gazprom Marketing & Trading Switzerland AG, Gazprom Marketing & Trading Singapore PTE. Ltd., Gazprom Marketing & Trading Retail Ltd., Gazprom Мех (UK) 1 Ltd., Gazprom Мех (UK) 2 Ltd., PremiumGas S.p.A., VEMEX s.r.o., VEMEX Energie a.s., WIEE Romania SRL.

Также правительство РФ ввело санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа". Ранее сообщалось, что в конце апреля Польша ввела санкции в отношении "Газпрома". Ограничения подразумевают заморозку осуществления прав на акции и другие ценные бумаги, заморозку выплаты дивидендов.

Торговая группа Wingas/WIEH/WIEE является владельцем большого пакета контрактов на поставку российского газа. Astora - крупнейший оператор хранения газа в Европе.

В отношении данных лиц запрещены любые сделки. В том числе отдельно проговаривается запрет на заход в порты РФ, платежи и операции с ценными бумагами.

Министерство финансов РФ наделено полномочиями на предоставление временных разрешений на проведение отдельных операций с лицами, находящимися под санкциями.

Перечень юридических лиц принят правительством РФ во исполнение указа президента РФ от 3 мая 2022 г. № 252 "О применении ответных специальных экономических мер в связи с недружественными действиями некоторых иностранных государств и международных организаций".

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Тэги: РОССИЯ, ГАЗПРОМ, ГЕРМАНИЯ, САНКЦИИ


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