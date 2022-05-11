Rutube заработал после атаки хакеров

Видеохостинг Rutube восстановил работу сайта, который не был доступен более двух суток из-за хакерской атаки.

Также работает мобильное приложение, в котором, как и на сайте, самые свежие записи залиты три дня назад.

В середине дня гендиректор сервиса Александр Моисеев сообщил, что успешно завершен первый этап восстановления функционала и проводятся нагрузочные испытания.

Rutube стал недоступен из-за атаки хакеров рано утром 9 мая. "Вслед за сайтами российских ведомств, которые в течение последних двух месяцев постоянно подвергались кибератакам, хакеры добрались до Rutube. Видеохостинг подвергся мощной кибератаке. На данный момент зайти на платформу невозможно", - сообщали в его пресс-службе. Для восстановления работы сервиса были привлечены специалисты из Positive Technologies.

Rutube принадлежит холдингу "Газпром-медиа", позиционируется как российский аналог и конкурент YouTube.