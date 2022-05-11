Вашингтон готов поддержать процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией - Блинкен

Госсекретарь США Энтони Блинкен в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду поддержал переговоры Азербайджана и Армении и заключение мирного договора между этими государствами Южного Кавказа, отметив готовность Вашингтона помочь Баку и Еревану. Об этом сообщили в пресс-службе главы азербайджанского государства.
Разговор состоялся по инициативе американской стороны.
Госсекретарь США «поддержал переговоры между Азербайджаном и Арменией и заключение мирного соглашения, выразив надежду, что это внесет вклад в обеспечение устойчивого мира в регионе», отмечается в сообщении, размещенном на сайте президента Азербайджана.
«Блинкен подчеркнул, что США готовы поддержать процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией, открытие транспортных коммуникаций», - говорится в сообщении.
Согласно пресс-службе, Алиев заявил, что Ереван принял пять принципов, представленных Азербайджаном с целью нормализации отношений с Арменией, и что Баку готов начать переговоры по мирному соглашению на основе этих принципов. Он также довел до сведения собеседника, что Азербайджан определил состав национальной комиссии для скорейшего начала процесса делимитации и демаркации границ, и отметил важность открытия транспортно-коммуникационных линий.
В пресс-службе главы государства добавили, что в ходе телефонного разговора стороны коснулись вопросов, касающихся гуманитарной повестки между Арменией и Азербайджаном.
Также были обсуждены вопросы энергетической безопасности.
В ходе телефонного разговора стороны обменялись мнениями о возможностях расширения диалога между двумя странами, процессе демократизации в Азербайджане, была особо подчеркнута роль межправительственной комиссии в развитии двусторонних отношений, говорится в сообщении пресс-службы главы азербайджанского государства.
Р.Керимов
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