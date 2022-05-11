Страны ЕС согласовали позиции по вопросу о хранении газа

Совет ЕС объявил в среду, что государства Евросоюза согласовали мандат на переговоры с Европарламентом по предложению о хранении газа в ЕС.

"В целях повышения безопасности поставок ЕС в нынешнем геополитическом контексте предложение направлено на обеспечение того, чтобы мощности по хранению газа в Евросоюзе были заполнены до следующего зимнего сезона и могли быть поделены между государствами-членами в духе солидарности", - говорится в коммюнике совета, опубликованном в Брюсселе.

Согласование состоялось на уровне Комитета постоянных представителей стран ЕС (Coreper), уточняется в сообщении.

В документе объясняется, что мандат "определяет правила подземного хранения газа и возможности учета запасов сжиженного природного газа, ограничивая при этом обязательства определенным объемом годового потребления газа государствами-членами за последние пять лет во избежание непропорциональных последствий для некоторых государств-членов с большими возможностями хранения".

При этом мандат предусматривает, что, поскольку не все страны ЕС имеют хранилища на своей территории, то "страны, не имеющие хранилищ, будут иметь доступ к запасам газа в других государствах-членах и должны будут разделить финансовое бремя обязательств по их наполнению".

Страны ЕС также договорились об "обязательной сертификации для всех операторов систем хранения, чтобы избежать потенциальных рисков внешнего воздействия на критически важные инфраструктуры хранения, которые могут поставить под угрозу безопасность энергоснабжения или любые другие важные интересы безопасности".

Достигнута договоренность, что срок действия соответствующих обязательств истекает 31 декабря 2026 года. Мандат предусматривает исключения для Кипра, Мальты и Ирландии, так как они не связаны напрямую с газовой системой других стран ЕС.

Предложение Еврокомиссии (ЕК) по европейской политике хранения газа было утверждено исполнительной коллегией ЕС 23 марта 2022 года. Европейский совет поручил 24-25 марта 2022 года Совету ЕС изучить работу над предложениями ЕК, "принимая во внимание и уважая интересы государств-членов, обладающих значительными объемами хранения, для обеспечения справедливого баланса".

Европейский совет решил, что пополнение запасов газа по всему ЕС должно начаться как можно скорее с полным учетом национальных мер по обеспечению готовности. Теперь председательствующая в Совете ЕС Франция начнет переговоры с Европейским парламентом, чтобы быстро согласовать окончательный вариант законопроекта. Затем оба эти учреждения ЕС официально утвердят регламент.