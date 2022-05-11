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Внешняя политика 11.05.2022 23:17

Блинкен заявил, что обсуждал с Алиевым, как помочь переговорам Баку и Еревана

Государственный секретарь США Энтони Блинкен сообщил, что обсуждал в ходе телефонного разговора с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым в среду, как Вашингтон может помочь переговорам Баку и Еревана.

«Сегодня я говорил с президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым о том, как Соединенные Штаты могут продолжать поддерживать недавний положительный импульс на мирных переговорах между Азербайджаном и Арменией», - написал он в твиттере.

В свою очередь представитель Госдепа США Нед Прайс сообщил, что в ходе телефонного разговора Блинкен и Алиев «обсудили недавний позитивный импульс и будущие конкретные шаги на пути к миру на Южном Кавказе, включая делимитацию и демаркацию границы, открытие транспортных и коммуникационных путей, а также освобождение оставшихся армянских задержанных».

Госсекретарь США подтвердил, что Вашингтон готов помочь Баку и Еревану достичь долгосрочного, всеобъемлеющего мира, взаимодействуя на двусторонней основе и с партнерами-единомышленниками, в том числе в рамках «роли сопредседателя Минской группы ОБСЕ».

Блинкен также подчеркнул важность более строго соблюдения прав человека и основных свобод и признал важную роль, которую Азербайджан продолжает играть в энергетической безопасности Европы, говорится в пресс-релизе, размещенном на сайте Госдепа США.

Р.Керимов

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Тэги: АЗЕРБАЙДЖАН, США, АРМЕНИЯ, ЭНТОНИ БЛИНКЕН


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