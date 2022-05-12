«Укрэнерго» направит 50 млн евро из невыбранного кредита ЕБРР на поддержку ликвидности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разрешит НЭК "Укрэнерго" изменить назначение кредитных ресурсов на сумму 50 млн евро для экстренной поддержки ликвидности, говорится в пресс-релизе банка.
Поддержка "Укрэнерго" является частью общей поддержки в размере 1 млрд евро, которую ЕБРР планирует реализовать в Украине в этом году в сотрудничестве с донорами и партнерами. В целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей Украины банк определил пять приоритетных отраслей экономики страны: торговое финансирование, энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность (обеспечение через банки ликвидности для фермеров на весеннюю посевную кампанию, а также для сельскохозяйственных компаний и продуктовых ритейлеров) и поддержание ликвидности фармацевтических компаний.
Отмечается, что исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис присоединился к президенту ЕБРР Одиль Рено-Бассо, чтобы подписать гарантию Европейского фонда устойчивого развития (ЕФСР) по данному кредиту, которая уменьшит кредитный риск для банка в текущих условиях военных действий.
Как сообщила компания "Укрэнерго", заемные средства будут направлены на покрытие недостаточного уровня платежей участниками рынка за услуги компании по передаче электроэнергии и диспетчерскому управлению.
Ключевыми направлениями использования перепрофилированных средств кредита будут: финансирование неотложных операционных расходов "Укрэнерго", расчеты за технологические потери в сети, оплата за вспомогательные услуги на рынке электроэнергии, расчеты за произведенную ВИЭ-генерацией электроэнергию.
"Это поможет обеспечивать финансовую стабильность и ликвидность "Укрэнерго" для выполнения своих финансовых обязательств в условиях неплатежей, возникших на рынке электрической энергии с началом (военных действий на территории страны - ИФ)", - отметила компания.
"Мы перепрофилировали существующие проекты для предоставления ликвидности клиентам в Украине", - сообщила президент ЕБРР, открывая совет управляющих на ежегодном собрании банка. Она отметила, что ситуация в Украине затронет все регионы, в которых работает ЕБРР, из-за повышения цен на энергоносители и продовольствие, подрыва энергетической и продовольственной безопасности, ускорения инфляции и ослабления роста. При этом банк продолжил выделять средства и увеличил лимиты программы содействия торговли для повышения глобальной продовольственной безопасности.
Как сообщалось, в июле 2019 года ЕБРР одобрил выделение "Укрэнерго" 149 млн евро на модернизацию ключевых элементов инфраструктуры передачи электроэнергии с целью поддержки стабильного функционирования системы и синхронизации с европейскими электрическими сетями, а также на помощь Украине в приведении ее законодательства и принципов операционной деятельности в соответствие с Третьим энергопакетом ЕС. Средства этого кредита были выбраны частично.
Блинкен заявил, что обсуждал с Алиевым, как помочь переговорам Баку и Еревана
Вашингтон готов поддержать процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией - Блинкен
Азербайджан и Парагвай впервые провели политконсультации на уровне МИД стран
Отгрузки нефти на морском терминале КТК в июне упадут почти до уровня «аварийного» августа 2021г - СМИ
Опубликован подготовленный РФ проект документа о биржевой торговле газом в ЕАЭС
ThyssenKrupp планирует провести IPO подразделения Nucera этим летом
Лаос открылся для вакцинированных иностранных туристов
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Саудовской Аравии
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Развивайте свой бизнес с кредитом от Yelo Bank под 5% годовых
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ