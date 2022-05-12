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СНГ 12.05.2022 00:17

«Укрэнерго» направит 50 млн евро из невыбранного кредита ЕБРР на поддержку ликвидности

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) разрешит НЭК "Укрэнерго" изменить назначение кредитных ресурсов на сумму 50 млн евро для экстренной поддержки ликвидности, говорится в пресс-релизе банка.

Поддержка "Укрэнерго" является частью общей поддержки в размере 1 млрд евро, которую ЕБРР планирует реализовать в Украине в этом году в сотрудничестве с донорами и партнерами. В целях удовлетворения наиболее неотложных потребностей Украины банк определил пять приоритетных отраслей экономики страны: торговое финансирование, энергетическая безопасность, жизненно важная инфраструктура, продовольственная безопасность (обеспечение через банки ликвидности для фермеров на весеннюю посевную кампанию, а также для сельскохозяйственных компаний и продуктовых ритейлеров) и поддержание ликвидности фармацевтических компаний.

Отмечается, что исполнительный вице-президент Европейской комиссии Валдис Домбровскис присоединился к президенту ЕБРР Одиль Рено-Бассо, чтобы подписать гарантию Европейского фонда устойчивого развития (ЕФСР) по данному кредиту, которая уменьшит кредитный риск для банка в текущих условиях военных действий.

Как сообщила компания "Укрэнерго", заемные средства будут направлены на покрытие недостаточного уровня платежей участниками рынка за услуги компании по передаче электроэнергии и диспетчерскому управлению.

Ключевыми направлениями использования перепрофилированных средств кредита будут: финансирование неотложных операционных расходов "Укрэнерго", расчеты за технологические потери в сети, оплата за вспомогательные услуги на рынке электроэнергии, расчеты за произведенную ВИЭ-генерацией электроэнергию.

"Это поможет обеспечивать финансовую стабильность и ликвидность "Укрэнерго" для выполнения своих финансовых обязательств в условиях неплатежей, возникших на рынке электрической энергии с началом (военных действий на территории страны - ИФ)", - отметила компания.

"Мы перепрофилировали существующие проекты для предоставления ликвидности клиентам в Украине", - сообщила президент ЕБРР, открывая совет управляющих на ежегодном собрании банка. Она отметила, что ситуация в Украине затронет все регионы, в которых работает ЕБРР, из-за повышения цен на энергоносители и продовольствие, подрыва энергетической и продовольственной безопасности, ускорения инфляции и ослабления роста. При этом банк продолжил выделять средства и увеличил лимиты программы содействия торговли для повышения глобальной продовольственной безопасности.

Как сообщалось, в июле 2019 года ЕБРР одобрил выделение "Укрэнерго" 149 млн евро на модернизацию ключевых элементов инфраструктуры передачи электроэнергии с целью поддержки стабильного функционирования системы и синхронизации с европейскими электрическими сетями, а также на помощь Украине в приведении ее законодательства и принципов операционной деятельности в соответствие с Третьим энергопакетом ЕС. Средства этого кредита были выбраны частично.

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Тэги: УКРАИНА, ЕБРР, УКРЭНЕРГО, КРЕДИТ


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