Драги после переговоров с Байденом призвал искать путь к миру в Украине

Премьер Италии Марио Драги после переговоров с президентом США Джо Байденом заявил о необходимости подумать, каким образом параллельно с поддержкой Киева и оказанием давления на Москву решать вопрос об урегулировании украинского конфликта.
"Мы поговорили о том, как продолжать оказывать давление на Россию, а также - оказывать поддержку Украине", - сказал Драги на пресс-конференции в Вашингтоне, комментируя состоявшиеся переговоры с Байденом.
При этом Драги отметил, что "нужно начинать думать о том, как можно было бы построить мир в Украине".
Он признал, что путь переговоров, видимо, будет сложным. "Надо думать, как его организовать", - подчеркнул премьер Италии.
Он заявил, что считает важным добиться "такого мира, который устроит Украину, а не мира, навязанного некоторыми союзниками или другими".
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