Отгрузки нефти на морском терминале КТК в июне упадут почти до уровня «аварийного» августа 2021г - СМИ

Каспийский трубопроводный консорциум в июне планирует отгрузить на морском терминале 4,195 млн тонн нефти CPC Blend, сообщает агентство Bloomberg со ссылкой на предварительный график отгрузки.

"Это соответствует 1,11 млн баррелей в сутки по сравнению с 1,39 млн баррелей в сутки для пересмотренной майской программы. (...) Суточный объем основан на коэффициенте конверсии 7,905 барреля за тонну", - говорится в сообщении.

Такой объем отгрузки станет самым низким с августа 2021 года, когда было отгружено 4,158 млн тонн. Тогда снижение погрузки было обусловлено инцидентом: 7 августа на морском терминале КТК с выносного причального устройства N1 во время закачки нефти на танкер Minerva Symphony произошел залповый выброс нефти. Консорциум предположил, что авария произошла из-за внутреннего повреждения гидрокомпенсаторов, и принял решение заменить их не только на ВПУ-1, но и, в профилактических целях, на ВПУ-2. Ремонт и ввод в эксплуатацию причальных устройств занял чуть больше месяца.

В июне 2021 года КТК отгрузил 5,074 млн тонн нефти, в июне 2020-го - 4,272 млн тонн, в этом же месяце "допандемийного" 2019-го - 5,67 млн тонн.

Ранее сообщалось, что консорциум перестал публиковать ежемесячную статистику по отгрузке нефти на морском терминале в Новороссийске. Последние сведения, которые КТК обнародовал, - за февраль 2022 года, когда было погружено 5,47 млн тонн (+2,2% к январю-2022). Причины отказа от размещения статданных в компании комментировать не стали.

Как сообщалось, сырье консорциума не подпало под запрет на импорт российской нефти, который в марте был принят США в связи с обострением ситуации в Украине. Также сообщалось, что 23 марта КТК полностью приостановил погрузку нефти на терминале в связи с выявленными и возможными повреждениями выносных причальных устройств (ВПУ) из-за неблагоприятных погодных условий. 28 марта консорциум возобновил прием нефти в систему Тенгиз-Новороссийск на минимальной производительности, прокачка нефти в штатном режиме и погрузка с двух ВПУ была возобновлена 23 апреля. ВПУ-2 по сей день остается выведенным из эксплуатации.

КТК - основной экспортный маршрут для казахстанской нефти, на нее приходится более 80% от прокачиваемых по трубопроводу объемов. После завершения проекта расширения в 2018 году мощность трубопровода составляет 67 млн тонн нефти в год.