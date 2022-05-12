Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.05.2022 00:50

«Укрэнерго» осуществило первые выплаты по выпущенным в 2021г «зеленым» еврооблигациям

Украинский системный оператор "Укрэнерго" выплатил первые проценты в сумме $28,4 млн по своим "зеленым" еврооблигациям, сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

"Для нас одним из приоритетов (. . .) остается исполнение международных обязательств. Владельцы ценных бумаг получили свои выплаты по графику, определенному условиями выпуска еврооблигаций, проведенному в ноябре 2021 года", - написал он в фейсбуке.

Кудрицкий напомнил, что еврооблигации на $825 млн были первым в Украине выпуском долговых ценных бумаг, являющихся одновременно инструментом для инвестиций в "зеленую" энергетику и устойчивое развитие.

"Сохранившаяся платежеспособность во время войны - это гарантия того, что в будущем мы получим достаточно инвестиций для восстановления украинской энергетической инфраструктуры", - отметил он.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" 3 ноября 2022 года объявило о размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $825 млн с доходностью 6,875%. Средства от выпуска бумаг были направлены на оплату произведенной ВИЭ-генерацией электроэнергии. Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк, а финансовыми советниками и советниками по устойчивому развитию - Rothschild & Cie и FinPoint.

Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в "зеленые" облигации "Укрэнерго" $75 млн.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: УКРАИНА, УКРЭНЕРГО, ЕВРОБОНДЫ

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az