«Укрэнерго» осуществило первые выплаты по выпущенным в 2021г «зеленым» еврооблигациям

Украинский системный оператор "Укрэнерго" выплатил первые проценты в сумме $28,4 млн по своим "зеленым" еврооблигациям, сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.

"Для нас одним из приоритетов (. . .) остается исполнение международных обязательств. Владельцы ценных бумаг получили свои выплаты по графику, определенному условиями выпуска еврооблигаций, проведенному в ноябре 2021 года", - написал он в фейсбуке.

Кудрицкий напомнил, что еврооблигации на $825 млн были первым в Украине выпуском долговых ценных бумаг, являющихся одновременно инструментом для инвестиций в "зеленую" энергетику и устойчивое развитие.

"Сохранившаяся платежеспособность во время войны - это гарантия того, что в будущем мы получим достаточно инвестиций для восстановления украинской энергетической инфраструктуры", - отметил он.

Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" 3 ноября 2022 года объявило о размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $825 млн с доходностью 6,875%. Средства от выпуска бумаг были направлены на оплату произведенной ВИЭ-генерацией электроэнергии. Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк, а финансовыми советниками и советниками по устойчивому развитию - Rothschild & Cie и FinPoint.

Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в "зеленые" облигации "Укрэнерго" $75 млн.