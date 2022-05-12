«Укрэнерго» осуществило первые выплаты по выпущенным в 2021г «зеленым» еврооблигациям

Украинский системный оператор "Укрэнерго" выплатил первые проценты в сумме $28,4 млн по своим "зеленым" еврооблигациям, сообщил председатель правления компании Владимир Кудрицкий.
"Для нас одним из приоритетов (. . .) остается исполнение международных обязательств. Владельцы ценных бумаг получили свои выплаты по графику, определенному условиями выпуска еврооблигаций, проведенному в ноябре 2021 года", - написал он в фейсбуке.
Кудрицкий напомнил, что еврооблигации на $825 млн были первым в Украине выпуском долговых ценных бумаг, являющихся одновременно инструментом для инвестиций в "зеленую" энергетику и устойчивое развитие.
"Сохранившаяся платежеспособность во время войны - это гарантия того, что в будущем мы получим достаточно инвестиций для восстановления украинской энергетической инфраструктуры", - отметил он.
Как сообщалось, НЭК "Укрэнерго" 3 ноября 2022 года объявило о размещении пятилетних еврооблигаций на сумму $825 млн с доходностью 6,875%. Средства от выпуска бумаг были направлены на оплату произведенной ВИЭ-генерацией электроэнергии. Организаторами размещения выступили BNP Paribas, Deutsche Bank, Goldman Sachs и Укрэксимбанк, а финансовыми советниками и советниками по устойчивому развитию - Rothschild & Cie и FinPoint.
Европейский банк реконструкции и развития инвестировал в "зеленые" облигации "Укрэнерго" $75 млн.
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