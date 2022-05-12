Недельная инфляция в РФ замедлилась до 0,12%

Инфляция в РФ с 30 апреля по 6 мая составила 0,12% после 0,21% с 23 по 29 апреля, 0,25% с 16 по 22 апреля, 0,20% с 9 по 15 апреля, 0,66% со 2 по 8 апреля, 0,99% с 26 марта по 1 апреля, 1,16% с 19 по 25 марта, 1,93% с 12 по 18 марта, 2,09% с 5 по 11 марта, 2,22% с 26 февраля по 4 марта, 0,45% с 19 по 25 февраля, сообщил в пятницу Росстат.

С начала месяца цены к 6 мая выросли на 0,1%, с начала года - на 11,78%.

Среднесуточный рост цен за 6 дней мая 2022 года, по данным Росстата, составил 0,017% (против среднесуточных 0,027% за первые 4 дня мая 2021 года).

Из среднесуточных данных следует, что годовая инфляция в РФ в начале мая приостановила рост и даже немного снизилась, впервые с начала февраля. Точные данные по годовой инфляции можно будет оценить только после выхода месячных данных по инфляции в апреле (Росстат опубликует их в пятницу), на 6 мая годовая инфляция могла быть около 17,7% после 17,73% (по данным Минэкономразвития) на 30 апреля, 17,6-17,7% на 22 апреля, 17,6% на 15 апреля, 17,5% на 8 апреля, 16,69% на конец марта, 9,15% на конец февраля, 8,73% на конец января и 8,39% на конец декабря.

По данным Росстата, с 30 апреля по 6 мая значительно выросли цены: на маргарин - на 2,2%, соль - на 1,3%, сметану, чай черный - на 0,8%, рис - на 0,7%, подсолнечное масло, пшено, печенье - на 0,6%.

Одновременно цены на куриные яйца за неделю снизились на 3,5%, сахарный песок подешевел на 1,0%.

Плодоовощная продукция за неделю подешевела на 0,2% (неделей ранее подорожала на 0,6%), в том числе капуста - на 3,9%, огурцы - на 2,9%, свекла - на 1,3%, помидоры - на 0,6%. В то же время цены на картофель выросли на 1,8%, лук - на 1,6%, яблоки - на 1,5%, бананы - на 0,7%, морковь - на 0,4%.

В группе наблюдаемых медикаментов подешевели: ренгалин - на 1,1%, комбинированные анальгетики - на 0,9%, нимесулид - на 0,8%, левомеколь и эргоферон - на 0,7%, валидол и корвалол - на 0,6%.

Из отдельных видов непродовольственных товаров подорожали: сухие корма для домашних животных - на 2,1%, электропылесосы, мыло туалетное - на 1,9%, мыло хозяйственное и спички - на 1,7%, шампуни, пасты зубные - на 1,4%, щетки зубные - на 1,0%.

В то же время цены на телевизоры снизились на 0,9%, смартфоны - на 0,8%.

Цены на автомобильный бензин и дизельное топливо не изменились.

Стоимость полета в экономическом классе самолета (этот показатель с апреля включен в корзину товаров и услуг расчета недельной инфляции вместо турпоездок в Турцию) в среднем по России уменьшилась на 1,9% (неделей ранее снизилась на 5,6%).

Как сообщалось, ЦБ на заседании совета директоров 29 апреля принял решение снизить ключевую ставку на 3 п.п. - с 17% до 14% (большинство аналитиков прогнозировали менее широкий шаг - на 2 п.п., хотя часть экспертов и допускала снижение на 3 или даже 4 п.п.).

"Банк России будет принимать дальнейшие решения по ключевой ставке с учетом фактической и ожидаемой динамики инфляции относительно цели, процесса структурной перестройки экономики, а также оценивая риски со стороны внутренних и внешних условий и реакции на них финансовых рынков. При развитии ситуации в соответствии с базовым прогнозом Банк России видит пространство для снижения ключевой ставки в 2022 году", - говорилось в заявлении ЦБ.

ЦБ прогнозирует инфляцию в РФ в 2022 году в диапазоне 18-23%, ожидая ее снижение до 5-7% в 2023 году и возврат к 4% в 2024 году.