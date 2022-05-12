Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.05.2022 01:10

Минтранс Литвы: обсуждается создание гуманитарного коридора для украинского зерна через Беларусь в порты Балтики

Реальных путей вывоза зерна из Украины только два - разблокировать с помощью международных структур украинские порты или создать гуманитарный коридор для провоза грузов через Беларусь в порты стран Балтии, считает литовский министр транспорта Марюс Скуодис.

"Если мировое сообщество может говорить о нехватке продовольствия в мире из-за невозможности вывоза украинского зерна, то надо осмелиться и разблокировать порты (украинские - BNS), чтобы суда могли ходить. Второй вариант - использовать ту инфраструктуру, которая есть - это перевозки зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности латвийских и эстонских портов. Для этого потребуется некий гуманитарный коридор через Беларусь", - сказал Скуодис журналистам.

По словам министра, переговоры о таком коридоре ведутся, но за него должны быть ответственными международные структуры - ООН или Еврокомиссия.

"Переговоры (по коридору - BNS) идут, но это, прежде всего, обязанность международных структур - достичь определенных договоренностей, потому что если бы украинский груз стали пришел из Беларуси, мы бы его точно приняли", - сказал министр транспорта.

Основная проблема перевозки украинского зерна в Литву в обход Беларуси - неразвитость железнодорожной инфраструктуры в западном направлении - сейчас через Польшу могут ходить только 2-3 поезда в сутки.

"Клайпедский порт способен переваливать довольно много - не считая Терминала насыпных грузов - около 8 млн тонн, и это количество может быть увеличено за счет инвестиций в мощности. К сожалению, из-за инфраструктурных ограничений в настоящее время в Литву можно завозить только 1-1,5 млн тонн украинского зерна в год", - сказал Скуодис.

Логистика между Украиной и Литвой осложняется разными железнодорожными колеями - в Украине и Литве до сих пор используется российская, а в Польше - европейская, поэтому при перевозке грузов необходимо менять подвижной состав.

В начале мая в Украину отправился тестовый поезд "Литовских железных дорог", который должен доставить различные товары в контейнерах из Украины через Польшу до Каунаса. Если маршрут себя оправдает, позже по нему станут возможны перевозки зерна.

Как сообщалось ранее, порт Клайпеды способен ежегодно переваливать до 8-9 млн тонн сельхозпродукции из Украины, в случае решения проблем железнодорожной логистики. По состоянию на конец апреля, в Украине оставалось 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая. До начала военной операции она экспортировала около 5 млн тонн зерна в месяц, но сейчас поставки резко снизились.

По данным Еврокомиссии, Украина занимает 10% мирового рынка пшеницы, 13% - ячменя, 15% - кукурузы, более 50% рынка подсолнечного масла.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ЛИТВА, УКРАИНА, БЕЛАРУСЬ, ЗЕРНО, ЭКСПОРТ


Похожие новости


Зеленский искренне настроен на борьбу с коррупцией на Украине - глава МИД Литвы Премьеры стран Балтии поддержали территориальную целостность Украины, ее евроинтеграцию и безвизовый режим с ЕС Порошенко уволил посла в Тбилиси Литва передала Украине элементы вооружения - министр обороны Глава МИД Литвы призывает ЕС продолжать оказывать давление на РФ Президент Литвы призывает помочь Украине

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az