Минтранс Литвы: обсуждается создание гуманитарного коридора для украинского зерна через Беларусь в порты Балтики

Реальных путей вывоза зерна из Украины только два - разблокировать с помощью международных структур украинские порты или создать гуманитарный коридор для провоза грузов через Беларусь в порты стран Балтии, считает литовский министр транспорта Марюс Скуодис.

"Если мировое сообщество может говорить о нехватке продовольствия в мире из-за невозможности вывоза украинского зерна, то надо осмелиться и разблокировать порты (украинские - BNS), чтобы суда могли ходить. Второй вариант - использовать ту инфраструктуру, которая есть - это перевозки зерна через Беларусь, что позволило бы задействовать все мощности Клайпедского порта, а также мощности латвийских и эстонских портов. Для этого потребуется некий гуманитарный коридор через Беларусь", - сказал Скуодис журналистам.

По словам министра, переговоры о таком коридоре ведутся, но за него должны быть ответственными международные структуры - ООН или Еврокомиссия.

"Переговоры (по коридору - BNS) идут, но это, прежде всего, обязанность международных структур - достичь определенных договоренностей, потому что если бы украинский груз стали пришел из Беларуси, мы бы его точно приняли", - сказал министр транспорта.

Основная проблема перевозки украинского зерна в Литву в обход Беларуси - неразвитость железнодорожной инфраструктуры в западном направлении - сейчас через Польшу могут ходить только 2-3 поезда в сутки.

"Клайпедский порт способен переваливать довольно много - не считая Терминала насыпных грузов - около 8 млн тонн, и это количество может быть увеличено за счет инвестиций в мощности. К сожалению, из-за инфраструктурных ограничений в настоящее время в Литву можно завозить только 1-1,5 млн тонн украинского зерна в год", - сказал Скуодис.

Логистика между Украиной и Литвой осложняется разными железнодорожными колеями - в Украине и Литве до сих пор используется российская, а в Польше - европейская, поэтому при перевозке грузов необходимо менять подвижной состав.

В начале мая в Украину отправился тестовый поезд "Литовских железных дорог", который должен доставить различные товары в контейнерах из Украины через Польшу до Каунаса. Если маршрут себя оправдает, позже по нему станут возможны перевозки зерна.

Как сообщалось ранее, порт Клайпеды способен ежегодно переваливать до 8-9 млн тонн сельхозпродукции из Украины, в случае решения проблем железнодорожной логистики. По состоянию на конец апреля, в Украине оставалось 20 млн тонн зерна прошлогоднего урожая. До начала военной операции она экспортировала около 5 млн тонн зерна в месяц, но сейчас поставки резко снизились.

По данным Еврокомиссии, Украина занимает 10% мирового рынка пшеницы, 13% - ячменя, 15% - кукурузы, более 50% рынка подсолнечного масла.