Шеф Пентагона заявил, что Россия не хочет вооруженного столкновения с НАТО

Шеф Пентагона Ллойд Остин в среду заявил, что, по его мнению, Россия не желает вступать в вооруженный конфликт с НАТО.

"Моя точка зрения состоит в том, что Россия не хочет сражаться с НАТО и ее силами в 1,9 млн солдат", - приводит газета Stars and Stripes слова Остина со слушаний в Палате представителей Конгресса США.

Остин отметил, что, если такое столкновение между РФ и НАТО произошло бы, то быстро переросло бы в "иной тип схватки, который никто не желает увидеть".