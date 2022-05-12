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Дальнее зарубежье 12.05.2022 01:20

Шеф Пентагона заявил, что Россия не хочет вооруженного столкновения с НАТО

Шеф Пентагона Ллойд Остин в среду заявил, что, по его мнению, Россия не желает вступать в вооруженный конфликт с НАТО.

"Моя точка зрения состоит в том, что Россия не хочет сражаться с НАТО и ее силами в 1,9 млн солдат", - приводит газета Stars and Stripes слова Остина со слушаний в Палате представителей Конгресса США.

Остин отметил, что, если такое столкновение между РФ и НАТО произошло бы, то быстро переросло бы в "иной тип схватки, который никто не желает увидеть".

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Тэги: США, РОССИЯ, НАТО, МНЕНИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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