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Дальнее зарубежье 12.05.2022 01:30

Novelis строит в США крупнейший за 40 лет алюминиевый завод

Компания Novelis Inc. планирует построить новый завод по производству алюминиевого проката, крупнейший из созданных в США за последние 40 лет, на фоне активного спроса на алюминиевые банки для напитков.

Завод появится около города Мобил в штате Алабама. Его ожидаемая мощность - 600 тыс. тонн алюминиевого проката в год. Около двух третей этого объема будут поставляться производителям алюминиевой тары, а остальная продукция пойдет на нужды автомобильной отрасли.

Инвестиции составят около $2,5 млрд. Ожидается, что завод заработает в 2025 году.

Спрос на алюминиевые банки в Соединенных Штатах подскочил почти на 20% с 2018 по 2021 год на фоне отказа от пластиковых бутылок, а также из-за роста потребления напитков дома во время пандемии коронавируса, пишет The Wall Street Journal.

По мнению главы Novelis Стива Фишера, дефицит алюминиевого проката в секторе производства банок в США составит около 300 тыс. тонн в текущем году и может достичь 500 тыс. тонн к 2030 году.

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Тэги: США, АЛЮМИНИЙ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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