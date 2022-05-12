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Дальнее зарубежье 12.05.2022 01:40

Драги обсудил с Байденом идею определения предела для цен на газ

Премьер Италии Марио Драги заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом идею определения верхнего предела на цены на газ.

"Я напомнил Байдену об идее, предусматривающей фиксирование предела на цены на газ. Идея была воспринята позитивно, но в то же время американская администрация, со своей стороны, больше думает об определении такого предела цен на нефть", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Вскоре мы вернемся к обсуждению этой темы", - добавил Драги.

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Тэги: ИТАЛИЯ, США, ГАЗ


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