Драги обсудил с Байденом идею определения предела для цен на газ

Премьер Италии Марио Драги заявил, что обсудил с президентом США Джо Байденом идею определения верхнего предела на цены на газ.

"Я напомнил Байдену об идее, предусматривающей фиксирование предела на цены на газ. Идея была воспринята позитивно, но в то же время американская администрация, со своей стороны, больше думает об определении такого предела цен на нефть", - сказал он на пресс-конференции в Вашингтоне.

"Вскоре мы вернемся к обсуждению этой темы", - добавил Драги.