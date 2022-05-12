Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

10.05 $/bbl +/- WTI 99.76 -3.33 Brent 102.46 -3.48

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.05.2022 01:50

Свободные энергомощности в мире сокращаются, ОПЕК против дополнительного роста добычи

Министры нефти Саудовской Аравии и Объединенных Арабских Эмиратов предупредили, что свободные мощности сокращаются во всех энергетических секторах из-за накопленного недостатка инвестиций, в результате чего цены на нефть, дизтопливо и газ торгуются на рекордных уровнях, пишет агентство Bloomberg.

"Я динозавр, но я никогда не видел таких вещей", - заявил на конференции в Абу-Даби министр энергетики Саудовской Аравии принц Абдулазиз бен Сальман, который участвует в заседаниях ОПЕК с 1980-х годов, имея в виду рост цен на нефтепродукты. "Мир должен пробудиться к существующей реальности. В мире заканчиваются энергетические мощности на всех уровнях", - констатировал он.

Министр энергетики ОАЭ Сухейль аль-Мазруи в свою очередь заявил, что без дополнительных инвестиций по всему миру ОПЕК+ не сможет гарантировать достаточные поставки нефти, когда спрос полностью восстановится после пандемии коронавируса.

"Мы предупреждали о нехватке инвестиций, - сказал он в интервью Bloomberg TV. - Этот недостаток инвестиций наблюдается во многих странах".

По словам Мазруи, производители нефти предупреждали о недостатке инвестиций в то время, когда "кто-то говорил, что не надо инвестировать в ископаемые топлива", в результате мощности по добыче нефти в мире снизились.

Он отметил, что из-за конфликта в Украине есть и обсуждаются дополнительные решения сократить "закупки определенных баррелей нефти, которые есть на рынке", и, если это случится, то цены вырастут.

"Это не вопрос доступности нефти. Мы в ОПЕК говорим, что (...) рынок сбалансирован. Поэтому мы опасаемся введения геополитических факторов в баланс спроса и предложения на рынке. Если мы сделаем это, пострадают потребители. Мы не хотим делать чего-то контрпродуктивного, контролировать что-то, пытаться снижать цены", - сказал министр энергетики ОАЭ.

Он подчеркнул, что производители заботятся о потребителях, но обратил внимание, что "есть что-то неправильное" между производством нефти и в ценах на АЗС, заметив, что на конечную цену топлива влияют налоги.

Комментируя возможность увеличения производства определенными странами, если какие-то баррели уйдут из баланса, Мазруи заявил: "У нас альянс, где решения принимаются единогласно".

"Представьте, что кто-то один соберется увеличивать производство, никто это не утвердит. Нам интересней находиться вместе, чем разорвать сотрудничество, чтобы делать что-то спорное", - сказал министр ОАЭ.

Министр напомнил, что ОПЕК+ каждый месяц увеличивает квоты на добычу на 432 тыс. б/с.

"Это сбалансирует рынок. На нашу долю приходится только 40% мировой добычи. Что делают другие производители? Они интенсифицируют инвестиции в добычу? Почему мы не говорим о проектах по добыче газа? Где другие страны, у которых большие запасы? Почему никто не просит их увеличивать добычу?" - вопрошает он.

Как отмечает Bloomberg, ОПЕК+, организация стран-экспортеров нефти и ее партнеры, группа из 23 стран, возглавляемая Саудовской Аравией и Россией, находятся под давлением США, Европы и Японии, требующих более быстрого увеличения поставок.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: МИР, ОПЕК, НЕФТЬ


Похожие новости


ОПЕК+ в марте исполнила сделку на 157%, Азербайджан добыл на 85 тыс. б/с ниже плана ОПЕК не сможет компенсировать снижение поставок российской нефти на мировой рынок - Баркиндо Техкомитет ОПЕК+ исходит из заявленных планов по росту квот на 400 тыс. б/с Сделка ОПЕК+ в феврале исполнена на 136% ОПЕК+ проведет JMMC и министерскую встречу с интервалом в полчаса ОПЕК+ намерена придерживаться плана по росту квот добычи на 400 тыс. б/с

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az