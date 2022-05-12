Драги надеется, что РФ и Украина решат проблему с поставками украинского зерна наиболее бедным странам

России и Украине следовало бы найти решение проблемы заблокированных в украинских портах судов с зерном, заявил в среду премьер Италии Марио Драги.

"Украинские порты заблокированы российскими кораблями... Я слышал, что глава МИД РФ Лавров заявил, что порты заблокированы из-за установленных (Украиной - ИФ) мин. Это могло бы стать первым примером ситуации, в которой требуется диалог между обеими сторонами", - сказал премьер на пресс-конференции в США.

По словам Драги, решение данной проблемы позволило бы "спасти десятки миллионов человек в наиболее бедных странах".

"Если там правда есть мины, то их нужно обезвредить. А Россия в таком случае должна пропускать эти суда с зерном для наиболее бедных жителей Земли".

Ранее Лавров заявил, что власти Украины заблокировали в своих портах десятки судов с пшеницей, отказываются от сотрудничества по их выводу через гуманитарные коридоры.

"Киевские власти не выпускают из своих портов десятки судов, в том числе корабли, которые должны доставлять пшеницу в различные регионы мира. И даже заминировали выход из этих портов, что делает невозможным вывод этих кораблей", - сказал Лавров на пресс-конференции в Маскате.

По словам министра, российская сторона "неоднократно предлагала организовать для вывода этих судов с нужными товарами через гуманитарные коридоры", но "украинская сторона не идет на сотрудничество".