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Финансы 12.05.2022 02:00

Европейские индексы резко выросли в среду на фоне статданных и отчетности

Фондовые индексы стран Западной Европы завершили значительным ростом торги в среду, инвесторы следили за потоком отчетностей европейских компаний за минувший квартал и макроэкономическими статданными.

Сводный индекс крупнейших компаний региона Stoxx Europe 600 поднялся на 1,74% и составил 427,59 пункта.

Германский индекс DAX вырос на 2,17%, французский САС 40 - на 2,5%, британский FTSE 100 - на 1,44%. Итальянский FTSE MIB и испанский IBEX 35 прибавили 2,84% и 2,13% соответственно.

Как стало известно в среду, потребительские цены в Германии, гармонизированные со стандартами Евросоюза, в апреле увеличились на рекордные 7,8% в годовом выражении. Инфляция в помесячном выражении составила 0,7%. Динамика обоих показателей совпала с предварительно объявленными данными и средними прогнозами аналитиков, опрошенных Trading Economics.

В США потребительские цены (индекс CPI) в апреле выросли на 8,3% относительно того же месяца прошлого года после скачка на 8,5% в марте, рекордного за 40 лет. Аналитики, опрошенные агентством Bloomberg, в среднем ожидали более существенного ослабления темпов роста потребительских цен - до 8,1%.

Стоимость акций германского туроператора TUI AG выросла на 5,6%. Компания в первом финполугодии сократила убыток по EBIT на 53% и рассчитывает выйти на прибыльный уровень к концу фингода.

Стоимость итальянского банка UniCredit S.p.A. подскочила более чем на 10%. UniCredit на этой неделе выкупит свои акции на 1,58 млрд евро в рамках программы buyback за 2021 год.

Германская промышленная группа ThyssenKrupp AG, крупнейший производитель стали в стране, вернулась на прибыльный уровень во втором финансовом квартале благодаря повышению выручки на 24%. Акции подорожали на 11%.

Табачный концерн Philip Morris International покупает Swedish Match AB, самым известным брендом которой являются зажигалки Cricket, за 161,2 млрд шведских крон ($16 млрд). Бумаги Swedish Match подорожали в Стокгольме на 9%.

Капитализация германской энергетической E.ON SE увеличилась на 3,8%. Компания в первом квартале 2022 года сократила скорректированную EBIT на 15%, однако выручка подскочила на 60%. E.ON отметила, что на квартальные результаты оказали негативное влияние сложная операционная среда и повышение цен на энергоресурсы.

Котировки акций французского концерна Alstom SA, производящего железнодорожные составы и поезда, упали на 5,2%, несмотря на то, что компания в 2022 фингоду увеличила выручку на 76%, скорректированную EBIT - на 19% на фоне роста объема заказов более чем вдвое.

Бумаги энергетической компании Siemens Energy AG подешевели на 2,7%. Компания увеличила чистый убыток во втором квартале текущего фингода в 8 раз и ожидает, что ее годовые финпоказатели окажутся у нижней границы прогнозируемого диапазона.

Лидером роста среди компонентов индекса Stoxx Europe 600 стали акции британской компании Homeserve, оказывающей услуги по ремонту - котировки повысились на 13,5% на слухах, что инвестфирма Brookfield Asset Management Inc. близка к покупке компании примерно за $5 млрд.

В числе лидеров снижения оказались бумаги немецкой фармкомпании Evotec SE (-10,6%) и швейцарской Roche Holding (-6,9%), а также химконцерна Bayer AG (-6,2%).

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Тэги: ЕВРОПА, АКЦИИ, ТОРГИ


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