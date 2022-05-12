«Альфа-групп» может продать контроль в производителе «Боржоми» грузинскому инвестору

Консорциум "Альфа-групп" планирует продать свой контрольный пакет акций (55,8%) производителя минеральной воды IDS Borjomi Georgia грузинскому бизнесмену Гие Орджоникидзе, сообщил грузинский телеканал "Формула" со ссылкой на источники в правительстве Грузии.
Грузинская оппозиция в лице депутата парламента от "Единого национального движения", бывшего вице-премьера Романа Гоцеридзе считает Орджоникидзе подставным лицом совладельца "Альфа-групп" Михаила Фридмана, утверждая, что фактически это фиктивная сделка для вывода актива из-под санкций со стороны западных стран.
Российский рынок составляет около 50% общего экспорта грузинской минеральной воды.
"Альфа-групп" приобрел IDS Borjomi в 2013 году у семьи покойного бизнесмена Бадри Патаркацишвили.
IDS Borjomi Georgia 29 апреля объявила о временной приостановке производства на двух заводах в Грузии из-за финансовых проблем. Некоторые страны отказались закупать у компании минводу по политическим причинам, возникли проблемы с доступом к банковским счетам.
Ранее бенефициары "Альфа-групп" подпали под западные санкции.
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