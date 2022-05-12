Зеленский и Шольц обсудили вопросы обороны, энергетики, санкций

Президент Украины Владимир Зеленский провел очередные переговоры с канцлером Германии Олафом Шольцем. "Провел очередные переговоры с канцлером ФРГ Олафом Шольцем. Говорили об оборонной помощи, взаимодействии в энергетической сфере", - сообщил Зеленский в "Твиттере" в среду. Он отметил, что в ходе беседы с германским канцлером обсужден также вопрос об усилении санкционного давления на Россию.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».