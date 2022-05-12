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Saudi Aramco обошла Apple и стала самой дорогой компанией в мире

Рыночная капитализация Saudi Arabian Oil Co. превзошла стоимость Apple Inc. в ходе торгов в среду впервые с 2020 года, благодаря чему государственная энергетическая компания Саудовской Аравии стала самой дорогой компанией мира, сообщает агентство Bloomberg.

Акции Apple в ходе сессии падали в цене на 3,9%, в результате чего капитализация производителя iPhone снизилась до $2,41 трлн. Тем временем стоимость Saudi Aramco по итогам торгов составила около $2,43 трлн.

Стоимость Apple в январе превышала $3 трлн, однако с тех пор бумаги компании подешевели на опасениях по поводу инфляции и повышения ставок Федрезерва. С начала года котировки компании потеряли примерно 16%.

Вместе с тем бумаги Saudi Aramco в 2022 году подскочили почти в цене на 30% благодаря росту цен на нефть.

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Тэги: МИР, SAUDI ARAMCO

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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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