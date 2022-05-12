Минобороны и сенат Италии подверглись хакерской атаке

Сайты ряда итальянских государственных структур подверглись кибертатаке, ответственность за которую взяло на себя объединение хакеров Killnet, сообщает в среду итальянская газета "Мессаджеро". По ее данным, вследствие атаки недоступны, в частности, сайты итальянского сената и министерства обороны. Газета утверждает, что кибератаку провели хакеры из России. В своем телеграм-канале хакеры опубликовали список подвергшихся взломам сайтов с подписью "атака на Италию". Кроме сайтов сената и министерства обороны, хакеры также атаковали сайты высшей школы "Ди Лукка", Высшего института здравоохранения, некоторых других учреждений.

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