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Минобороны и сенат Италии подверглись хакерской атаке

Сайты ряда итальянских государственных структур подверглись кибертатаке, ответственность за которую взяло на себя объединение хакеров Killnet, сообщает в среду итальянская газета "Мессаджеро".

По ее данным, вследствие атаки недоступны, в частности, сайты итальянского сената и министерства обороны.

Газета утверждает, что кибератаку провели хакеры из России.

В своем телеграм-канале хакеры опубликовали список подвергшихся взломам сайтов с подписью "атака на Италию".

Кроме сайтов сената и министерства обороны, хакеры также атаковали сайты высшей школы "Ди Лукка", Высшего института здравоохранения, некоторых других учреждений.

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Тэги: МИР, ИТАЛИЯ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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