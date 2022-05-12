Блинкен поздравил с победой избранного президента Филиппин Маркоса

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду поздравил с победой избранного президента Фердинанда Маркоса, а также выразил готовность к укреплению сотрудничества США и Филиппин.

"Поздравляю жителей Филиппин с выборами и избранного президента Маркоса с победой", - написал он в социальных сетях.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по укреплению нашего прочного союза с Филиппинами", - добавил он.

Победивший на президентских выборах на Филиппинах Фердинанд Маркос-младший - сын свергнутого Фердинанда Маркоса, который занимал пост президента Филиппин с 1965 по 1986 год.

Президентские выборы на Филиппинах состоялись 9 мая.