Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.792 RUR   0.0244 GBR   2.097 TRY   0.1109

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 105.71 +5.95 Brent 107.51 +5.05

Погода в Баку

  ночь день

Дальнее зарубежье 12.05.2022 03:00

Блинкен поздравил с победой избранного президента Филиппин Маркоса

Госсекретарь США Энтони Блинкен в среду поздравил с победой избранного президента Фердинанда Маркоса, а также выразил готовность к укреплению сотрудничества США и Филиппин.

"Поздравляю жителей Филиппин с выборами и избранного президента Маркоса с победой", - написал он в социальных сетях.

"Мы с нетерпением ожидаем совместной работы по укреплению нашего прочного союза с Филиппинами", - добавил он.

Победивший на президентских выборах на Филиппинах Фердинанд Маркос-младший - сын свергнутого Фердинанда Маркоса, который занимал пост президента Филиппин с 1965 по 1986 год.

Президентские выборы на Филиппинах состоялись 9 мая.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: США, ФИЛИППИНЫ, ЭНТОНИ БЛИНКЕН, ФЕРДИНАНД МАРКОС


Похожие новости


Филиппины и США начнут в понедельник двухнедельные военные учения Министр обороны США предложил Филиппинам меры по углублению военного сотрудничества - Пентагон Трамп не возражает против решения Филиппин о прекращении военного соглашения с США Президент Филиппин расторгает соглашение о пребывании американских военных на филиппинской территории - газета Филиппинские демонстранты сожгли объемное изображение Трампа Трамп пригласил президента Филиппин в Вашингтон

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az