Президент Шри-Ланки согласился назначить нового премьера и сложить с себя часть полномочий

Президент Шри-Ланки Готабая Раджапакса в телевизионном обращении к народу пообещал назначить нового премьер-министра, а также расширить функции парламента, отказавшись от ряда своих полномочий, для стабилизации ситуации в охваченной протестами стране, пишет в среду Associated Press.

"Я предпринимаю определенные шаги, чтобы в течение этой недели был назначен новый премьер-министр, которому доверяет большинство в парламенте, который сможет завоевать доверие народа и нового кабинета министров, чтобы взять под контроль сложившуюся ситуацию, не допустить анархии в стране и продолжить выполнять полномочия, возложенные на правительство, деятельность которого застыла на мертвой точке", - заявил Готабая Раджапакса.

"Я создам условия для нового премьер-министра, чтобы он смог представить новый план работы и реализовать его", - добавил президент Шри-Ланки.

Он также выразил готовность передать значительную часть своих полномочий парламенту. После нормализации ситуации, отметил Раджапакса, он предпримет шаги по упразднению президентской системы правления в стране.

Обращение президента прозвучало на фоне того, как власти страны разместили на улицах столицы бронетехнику и военных после массовых протестов, сопровождавшихся беспорядками. Было также принято решение о продлении на среду действия комендантского часа в стране.

Старший брат президента Махинда Раджапакса, занимавший пост премьера страны, ранее на этой неделе ушел в отставку. Однако протестующие не прекратили акции, они в частности требуют отставки и президента Готабаи Раджапаксы.

Между тем, в ряде СМИ появилась информация, что "некоторые политические деятели и их семьи уехали в Индию" из Шри-Ланки, но посольство Индии опровергло эти сообщения. В индийском посольстве также назвали неверной информацию о том, что Индия якобы направляет военных на Шри-Ланку.

Протесты на Шри-Ланке продолжаются уже несколько месяцев. В последние дни они сопровождались беспорядками, поджогами. Восемь человек погибли, более 200 пострадали, уничтожено огнем 60 транспортных средств и 104 здания.

В стране наблюдается нехватка импортируемых продуктов питания, топлива и лекарств.

Шри-Ланка, по мнению ряда СМИ, переживает самый серьёзный кризис с 1948 года, когда страна получила независимость от Великобритании.