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Дальнее зарубежье 12.05.2022 03:30

СМИ сообщили о вызове на допрос главы МИД Франции властями Мали

Малийское правосудие требует, чтобы министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан явился на допрос к малийскому судебному следователю в рамках расследования о "порче государственного имущества и других нарушениях", сообщили в среду французские СМИ.

При этом МИД Франции, отмечает BFMTV, отрицательно ответил телеканалу о факте получения Ле Дрианом такой повестки в малийский суд.

Согласно сообщениям, в документе суда говорится, что"господин Ле Дриан должен явиться в понедельник 20 июня 2022 года в кабинет судебного следователя суда (...) коммуны 3 округа Бамако по касающемуся его делу".

Суть заключается в том, объясняют СМИ, что "платформа нескольких организаций малийского гражданского общества "Maliko" подала иск в связи с передачей на десять лет рынка изготовления малийских биометрических паспортов французскому предприятию Oberthur Technologie, с которым якобы был связан сын главы МИД Франции.

При этом малийские власти уточняют, что данное дело пока находится "на стадии расследования".

Иск возник еще в 2015 году, когда президентом Мали был Ибраим Бубакар Кейта. Ле Дриан в то время занимал пост министра обороны Франции.

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Тэги: МАЛИ, ФРАНЦИЯ, МИД


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