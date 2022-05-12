СМИ сообщили о вызове на допрос главы МИД Франции властями Мали

Малийское правосудие требует, чтобы министр иностранных дел Франции Жан-Ив Ле Дриан явился на допрос к малийскому судебному следователю в рамках расследования о "порче государственного имущества и других нарушениях", сообщили в среду французские СМИ.
При этом МИД Франции, отмечает BFMTV, отрицательно ответил телеканалу о факте получения Ле Дрианом такой повестки в малийский суд.
Согласно сообщениям, в документе суда говорится, что"господин Ле Дриан должен явиться в понедельник 20 июня 2022 года в кабинет судебного следователя суда (...) коммуны 3 округа Бамако по касающемуся его делу".
Суть заключается в том, объясняют СМИ, что "платформа нескольких организаций малийского гражданского общества "Maliko" подала иск в связи с передачей на десять лет рынка изготовления малийских биометрических паспортов французскому предприятию Oberthur Technologie, с которым якобы был связан сын главы МИД Франции.
При этом малийские власти уточняют, что данное дело пока находится "на стадии расследования".
Иск возник еще в 2015 году, когда президентом Мали был Ибраим Бубакар Кейта. Ле Дриан в то время занимал пост министра обороны Франции.
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