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Дальнее зарубежье 12.05.2022 03:45

Шольц обсудил с Зеленским «текущую ситуацию и переговорный процесс» между Украиной и Россией - кабмин ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду получил информацию о "текущей ситуации и переговорном процессе" между РФ и Украиной, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

"Канцлер был проинформировал о текущей ситуации (в Украине - ИФ) и о переговорном процессе между Украиной и Россией, призванном прекратить конфликт", - отмечается в документе.

Шольц и Зеленский также обсудили "конкретные, практические пути" оказания дальнейшей помощи Украине и "договорились оставаться в тесном контакте".

Кроме того, согласно документу, Шольц "выразил соболезнования в связи со смертью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука".

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Тэги: ФРГ, УКРАИНА, ПЕРЕГОВОРЫ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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