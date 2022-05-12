Шольц обсудил с Зеленским «текущую ситуацию и переговорный процесс» между Украиной и Россией - кабмин ФРГ

Канцлер ФРГ Олаф Шольц в телефонном разговоре с президентом Украины Владимиром Зеленским в среду получил информацию о "текущей ситуации и переговорном процессе" между РФ и Украиной, говорится в пресс-релизе правительства ФРГ.

"Канцлер был проинформировал о текущей ситуации (в Украине - ИФ) и о переговорном процессе между Украиной и Россией, призванном прекратить конфликт", - отмечается в документе.

Шольц и Зеленский также обсудили "конкретные, практические пути" оказания дальнейшей помощи Украине и "договорились оставаться в тесном контакте".

Кроме того, согласно документу, Шольц "выразил соболезнования в связи со смертью первого президента независимой Украины Леонида Кравчука".