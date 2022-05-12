«Интер» обыграл «Ювентус» и стал восьмикратным обладателем Кубка Италии по футболу

Футбольный клуб "Интер" (Милан) обыграл соперников из "Ювентуса" (Турин) в финале Кубка Италии.
В основное время встреча на Олимпийском стадионе в Риме завершилась с результатом 2:2. Счет в матче на 7-й минуте открыл полузащитник "Интера" Николо Барелла. На 50-й минуте игрок "Ювентуса" Алекс Сандро сравнял счет, а через три минуты Душан Влахович вывел туринцев вперед. Полузащитник "Интера" Хакан Чалханоглу вновь сделал счет ничейным, реализовав пенальти на 80-й минуте.
В дополнительное время игрок "Интера" Иван Перишич оформил дубль (99 - с пенальти, 102) и принес победу миланскому клубу - 4:2.
"Интер" играл в финале Кубка Италии впервые с 2011 года. Для миланского клуба эта победа в турнире стала восьмой. Больше титулов только у "Ромы" (9) и "Ювентуса" (14).
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