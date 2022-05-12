Саммит ЕС-Япония обсудит ситуацию на Украине

В Токио в четверг состоится 28-й саммит Евросоюз-Япония, объявил в Брюсселе Европейский совет.
ЕС будут представлять председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Японию - премьер-министр Фумио Кисида.
Ожидается, что лидеры сторон обсудят дальнейшее сотрудничество и согласование санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, говорится в коммюнике Евросовета.
"Единые в своей поддержке Украины, ЕС и Япония обсудят конкретные способы оказания гуманитарной, политической, финансовой и материальной поддержки Украине", - заявляют в Брюсселе.
В Евросовете отмечают, что реакция ЕС и Японии на российскую военную операцию на Украине "продемонстрировала силу общих интересов и единодушие партнерства ЕС и Японии в защите основанного на правилах международного порядка и эффективной многосторонности".
"Саммит дает возможность углубить динамичный союз между ЕС и Японией", - рассчитывают в Европейском союзе.
Планируется дать старт на этой встрече партнерству ЕС-Япония в области цифровых технологий. "Это будет первое цифровое партнерство ЕС с какой-либо страной, раскрывающее огромный потенциал в этой области и помогающее обеспечить успешную цифровую трансформацию, которая принесет солидарность, процветание и устойчивость", - сказано в коммюнике.
В ходе переговоров стороны также обсудят сотрудничество в области безопасности и обороны, вопросы торговли, защиту климата, глобальную экономику, продовольственную и энергетическую безопасность, снятие связанных с COVID-19 ограничений на поездки.
Предполагается принять в конце встречи совместную декларацию.
Блинкен заявил, что обсуждал с Алиевым, как помочь переговорам Баку и Еревана
Вашингтон готов поддержать процесс делимитации и демаркации границ между Азербайджаном и Арменией - Блинкен
Азербайджан и Парагвай впервые провели политконсультации на уровне МИД стран
«Альфа-групп» может продать контроль в производителе «Боржоми» грузинскому инвестору
Европейские индексы резко выросли в среду на фоне статданных и отчетности
Свободные энергомощности в мире сокращаются, ОПЕК против дополнительного роста добычи
«Интер» обыграл «Ювентус» и стал восьмикратным обладателем Кубка Италии по футболу
Лаос открылся для вакцинированных иностранных туристов
Азербайджан будет представлен на международной туристической выставке в Саудовской Аравии
ГААД получит 2,1 млн манатов на стротельство автодороги в Евлахском районе
Алиев поручил проанализировать потенциал развития АПК и туризма в Зангилане
Гюнай Джалилова: В 2021 году Yelo Bank достиг большего, чем планировал
Узбекистан открыт к диалогу с Азербайджаном в сфере энергетики
«63% выданных Yelo Bank кредитов направлены на поддержку бизнеса»
Развивайте свой бизнес с кредитом от Yelo Bank под 5% годовых
По случаю своего 30-летия Банк Республика объявляет скидку 30% на проценты по микрокредитам!
Энергетический форум пройдет в Баку в начале июня
Бухара готовится к первому Международному фестивалю золотошвейного и ювелирного дела
ГНС Азербайджана организует форум, посвященный налоговым реформам
Брюссель-2022: Баку диктует повестку, международные партнеры ее поддерживают
Савельев про Делягина: некоторые официальные лица не всегда отдают отчет тому, что они говорят публично
Российский депутат: призывы к нанесению военных ударов по Азербайджану являются не просто безответственными, но разрушительными, в том числе и для РФ