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Дальнее зарубежье 12.05.2022 09:03

Саммит ЕС-Япония обсудит ситуацию на Украине

В Токио в четверг состоится 28-й саммит Евросоюз-Япония, объявил в Брюсселе Европейский совет.

ЕС будут представлять председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен. Японию - премьер-министр Фумио Кисида.

Ожидается, что лидеры сторон обсудят дальнейшее сотрудничество и согласование санкций в отношении России в связи с ситуацией на Украине, говорится в коммюнике Евросовета.

"Единые в своей поддержке Украины, ЕС и Япония обсудят конкретные способы оказания гуманитарной, политической, финансовой и материальной поддержки Украине", - заявляют в Брюсселе.

В Евросовете отмечают, что реакция ЕС и Японии на российскую военную операцию на Украине "продемонстрировала силу общих интересов и единодушие партнерства ЕС и Японии в защите основанного на правилах международного порядка и эффективной многосторонности".

"Саммит дает возможность углубить динамичный союз между ЕС и Японией", - рассчитывают в Европейском союзе.

Планируется дать старт на этой встрече партнерству ЕС-Япония в области цифровых технологий. "Это будет первое цифровое партнерство ЕС с какой-либо страной, раскрывающее огромный потенциал в этой области и помогающее обеспечить успешную цифровую трансформацию, которая принесет солидарность, процветание и устойчивость", - сказано в коммюнике.

В ходе переговоров стороны также обсудят сотрудничество в области безопасности и обороны, вопросы торговли, защиту климата, глобальную экономику, продовольственную и энергетическую безопасность, снятие связанных с COVID-19 ограничений на поездки.

Предполагается принять в конце встречи совместную декларацию.

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