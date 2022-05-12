В Китае самолет выехал за пределы посадочной полосы и загорелся, есть пострадавшие

Пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета и загорелся в аэропорту китайского города Чунцин, сообщают местные СМИ. Инцидент с лайнером авиакомпании Tibet Airlines произошел около 8:00 (4:00) четверга. Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы. Согласно заявлению авиакомпании, среди 113 пассажиров и девяти членов экипажа, находившихся на борту, есть пострадавшие.

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