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В Китае самолет выехал за пределы посадочной полосы и загорелся, есть пострадавшие

Пассажирский самолет выехал за пределы взлетно-посадочной полосы во время взлета и загорелся в аэропорту китайского города Чунцин, сообщают местные СМИ.

Инцидент с лайнером авиакомпании Tibet Airlines произошел около 8:00 (4:00) четверга.

Отмечается, что все пассажиры и члены экипажа были эвакуированы.

Согласно заявлению авиакомпании, среди 113 пассажиров и девяти членов экипажа, находившихся на борту, есть пострадавшие.

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Тэги: КИТАЙ, САМОЛЕТ, ПРОИСШЕСТВИЕ


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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