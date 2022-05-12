ЦБ Азербайджана закупает компьютерное и сетевое оборудование на 0,9 млн манатов

Центробанк Азербайджана заключил контракт с ООО «ULTRA TECHNOLOGİES» на закупку компьютерного, сетевого и прочего офисного оборудования. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт www.tender.gov.az, стоимость заключенного контракта составляет 893 тыс. 782,74 тыс. манатов. Р.Ахмедов

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