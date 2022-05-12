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Инфраструктура и тендеры 12.05.2022 10:50

ЦБ Азербайджана закупает компьютерное и сетевое оборудование на 0,9 млн манатов

Центробанк Азербайджана заключил контракт с ООО «ULTRA TECHNOLOGİES» на закупку компьютерного, сетевого и прочего офисного оборудования.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан» со ссылкой на сайт www.tender.gov.az, стоимость заключенного контракта составляет 893 тыс. 782,74 тыс. манатов.

Р.Ахмедов

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Тэги: ЦБА, ОБОРУДОВАНИЕ, ЗАКУПКА


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Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

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