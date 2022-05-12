ЕБРР выделил $51 млн на проект строительства СЭС в Азербайджане

Европейский банк реконструкции и развития (ЕБРР) утвердил выделение кредита в размере $51 млн на строительство и эксплуатацию Гарадагской солнечной электростанции (СЭС) в Азербайджане.

Как ранее сообщал «Интерфакс-Азербайджан», церемония закладки фундамента строительства СЭС состоялась 15 марта 2022 года.

Согласно информации на сайте ЕБРР, заемщиком по кредиту выступит компания «Masdar Azerbaijan Energy Limited Liability Company», созданная в Азербайджане для реализации проекта. Строительство станции будет осуществлено за счет инвестиций компании Masdar из ОАЭ.

По данным ЕБРР, стоимость проекта составляет $250 млн.

Мощность станции составит 230 МВт, ввод ее в строй планируется в конце 2023 года.

«Реализация проекта позволит обеспечить электроэнергией 110 тыс. квартир, позволит ежегодно экономить 110 млн кубометров газа и предотвратить выбросы в атмосферу 200 тыс. тонн углекислого газа. Этот проект позволит Азербайджану снизить зависимость от производства тепловой энергии, помочь в достижении целей по развитию возобновляемых источников энергии», - говорится в сообщении банка.

Ранее сообщалось, что реализация данного проекта позволит довести удельный вес установленной мощности ВИЭ в энергосистеме Азербайджана с 16,5% до 21,2%.

Азербайджан является членом ЕБРР с 1992 года. За период сотрудничества банк утвердил выделение Азербайджану кредитов 3,39 млрд евро для реализации 181 проекта. В настоящее время активный портфель банка по Азербайджану включает 33 проектов, на которые было выделено 823 млн евро (по состоянию на 31 марта 2022 года – ИФ).

Р.Ахмедов