MIDA отбирает подрядчика строительства 6 жилых домов в Физули

ООО «MIDA» при Государственном агентстве жилищного строительства Азербайджана отбирает компанию для строительства жилых домов в городе Физули.

Речь идет о строительстве многоквартирных жилых зданий №1, №2, №3, №4, №5 и №6.

Отбор подрядчика проводится посредством открытого тендера.

Стоимость участия в тендере – 1,2 тыс. манатов.

Телефон для справок: (+99412) 594-54-01, внутренний 239, контактное лицо –Вугар Алиев.

В тендере могут принять участие компании, за последние три года (2019-2021гг): сдавшие в эксплуатацию на основании Государственной приемной комиссии квартиры в многоквартирных жилых домах общей площадью не 15 тыс. кв. метров; имеющие финансовый оборот по строительно-монтажным работам в размере не менее 30 млн манатов.

Тендерные предложения компаний принимаются до 17:00 4 июля 2022 года. Вскрытие предложений претендентов состоится 5 июля в 15:00.

Н.Аббасова