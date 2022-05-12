ЕС и Япония объявили о сотрудничестве для сокращения зависимости Европы от российских энергоносителей

ЕС и Япония по итогам состоявшегося в четверг в Токио саммита приняли совместное заявление, в котором объявляют о своих планах сотрудничества ради сокращения зависимости Европы от российского энергетического импорта.
"В свете санкций против России мы будем сотрудничать, чтобы поддерживать стабильность мировых энергетических рынков и помогать друг другу в обеспечении безопасности поставок, в частности, поставок СПГ", - говорится в документе, опубликованном в Брюсселе.
Стороны договорились принять "немедленные меры для ускорения перехода к энергетике на основе энергоэффективности и широкомасштабного внедрения чистых, безопасных и устойчивых источников энергии".
"Мы будем сотрудничать, чтобы уменьшить зависимость Европы от поставок энергии из России и обеспечить диверсификацию источников энергоснабжения, и признаем необходимость инвестиций для достижения этой цели", - говорится в совместном заявлении.
ЕС на саммите представляли председатель Евросовета Шарль Мишель и председатель Европейской комиссии Урсула фон дер Ляйен, Японию - премьер-министр Фумио Кисида.
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