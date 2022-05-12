Очередное нововведение от Bakcell

Компания Bakcell, впервые в Азербайджане, запустила самую современную технологию передачи голоса - VoLTE (Voice over LTE).

VoLTE предоставляет пользователям смартфонов высокую скорость, более четкую и бесперебойную голосовую связь в сети LTE.

Эта самая современная технология передачи голоса предоставляет дополнительные преимущества для абонентов Bakcell. Отныне можно разговаривать по телефону и одновременно полноценно использовать услуги мобильного интернета в сети 4G. Более того, технология VoLTE положительно влияет на время автономной работы смартфонов.

Услуга VoLTE от Bakcell доступна по всей стране, включая освобожденные территории. Благодаря высококачественной сети LTE Bakcell в Шуше, на равнине Джыдыр Дюзю и других частях Карабаха, абоненты Bakcell смогут пользоваться услугами VoLTE и на этих территориях.

Наберите *303#YES на своем телефоне, чтобы проверить, поддерживает ли он технологию VoLTE.

Посетите volte.bakcell.com для получения более подробной информации.

В 2021 году мобильная сеть Bakcell была в очередной раз названа компанией Ookla® самой скоростной мобильной сетью в Азербайджане. Сегодня сеть Bakcell, насчитывающая около 9000 базовых станций, охватывает 99,9% населения Азербайджана и 92,6% территории страны.

Первый оператор мобильной связи Азербайджана и провайдер самого скоростного мобильного интернета в стране – компания Bakcell является частью NEQSOL Holding.