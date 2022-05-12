Глава МИД Азербайджана отправился на СМИД СНГ в Душанбе

Глава МИД Азербайджана Джейхун Байрамов в четверг отправился с визитом в Душанбе (Таджикистан) для участия в заседании Совета министров иностранных дел СНГ.

«В ходе визита Байрамов примет участие в заседании Совета министров иностранных дел СНГ, а также проведет двусторонние встречи», - говорится в сообщении МИД Азербайджана.

Э.Шафиев