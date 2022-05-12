Президент и премьер Финляндии высказались в поддержку немедленного вступления в НАТО

Президент Финляндии Саули Ниинистё и премьер страны Санна Марин выступают за незамедлительное членство страны в НАТО, говорится в опубликованном в четверг их совместном заявлении.
"Финляндия должна подать заявку на вступление в НАТО незамедлительно", - говорится в заявлении президента и премьера страны.
Они также выразили надежду, что шаги на национальном уровне для вступления в альянс будут сделаны в ближайшие несколько дней.
"Членство в НАТО усилит безопасность Финляндии. Став членом НАТО, Финляндия усилит весь оборонный альянс", - отмечается в нем.
Ранее в мае генсек НАТО Йенс Столтенберг заявлял, что ожидаемая заявка Финляндии на вступление в НАТО будет обсуждаться в штаб-квартире альянса в Брюсселе и встретит теплый прием.
В парламенте Финляндии обсуждение этого вопроса началось уже в апреле.
В случае подачи заявки на вступление, она сначала будет рассмотрена Советом НАТО, после чего соглашение о членстве должно быть ратифицировано на национальном уровне в 30 странах альянса.
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