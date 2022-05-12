В Бакинской высшей школе нефти состоялось открытие межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу

В Бакинской высшей школе нефти (БВШН) прошла церемония открытия межвузовского республиканского чемпионата по баскетболу, организованного Министерством образования и Федерацией баскетбола Азербайджана. В мероприятии приняли участие заместитель министра образования Фирудин Гурбанов, ректор Бакинской высшей школы нефти Эльмар Гасымов, ректор Бакинского государственного университета Эльчин Бабаев, ректор Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта Фуад Гаджиев, олимпийский чемпион Фарид Мансуров, представители Министерства образования и Федерации баскетбола Азербайджана.

Выступая на открытии чемпионата, заместитель министра образования Фирудин Гурбанов охарактеризовал соревнование, которое проводится в Бакинской высшей школы нефти, как знаменательное событие. «Каждый раз, когда я прихожу в Бакинскую высшую школу нефти, меня охватывает чувство гордости за этот вуз! Кампус и спортивный зал, отвечающие современным требованиям и стандартам и оснащенные новейшим оборудованием, могут порадовать каждого азербайджанца. Соревнования по баскетболу между высшими учебными заведениями не проводились уже несколько лет. Отрадно, что чемпионат уже стартовал и проходит в таких условиях», - сказал замминистра.

Приветствуя гостей, ректор БВШН Эльмар Гасымов сказал, что гордится тем, что после перерыва в несколько лет первый межвузовский чемпионат по баскетболу проводится в Бакинской высшей школе нефти. Он отметил, что баскетбол является одним из самых популярных видов спорта среди вузов и что министр образования Эмин Амруллаев внес неоценимый вклад в его популяризацию. Подчеркнув важность деятельности спортивных клубов в вузах, ректор добавил, что в Бакинской высшей школе нефти насчитывается около 20 таких клубов. Эльмар Гасымов выразил уверенность, что в чемпионате, который продлится до конца мая и в котором будут соревноваться 29 команд, победят дружба и доброта.

Выступивший на мероприятии исполнительный директор Федерации баскетбола Азербайджана Фаррух Махмудов пожелал успехов участникам чемпионата.

Следует отметить, что в первенстве страны по баскетболу среди студентов высших учебных заведений принимают участие 29 команд в составе 24 юношей и 5 девушек. Первый матч чемпионата состоялся между командами Азербайджанской государственной академии физической культуры и спорта и Бакинского государственного университета, в котором воспитанники академии одержали победу со счетом 77-52. Команда Закатальского филиала Азербайджанского государственного экономического университета не явилась на матч с командой Бакинской высшей школы нефти, поэтому техническая победа в этом матче досталась команде БВШН.