Азербайджан в январе-апреле увеличил добычу газа на 14% -Минэнерго

Добыча газа Азербайджана в январе-апреле 2022 года составила 15,7 млрд кубометров, что на 14,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.
«По оперативным данным, в структуре добычи газа на долю компании SOCAR пришлось 2,6 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 4,6 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 8,5 млрд кубометров природного газа", - сообщили в ведомстве.
По данным Минэнерго, экспорт газа из Азербайджана в январе-апреле 2022 года составил 7,6 млрд кубометров (рост на 17,4%). В отчетный период в Турцию было поставлено 2,9 млрд кубометров, Европу – 3,5 млрд кубометров, Грузию – 1,2 млрд кубометров.
При этом по газопроводу TANAP в Турцию в январе-апреле 2022 года было поставлено 2 млрд кубометров газа. Еще 36 млн кубометров в указанный период было поставлено для работы насосных систем нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.
В министерстве сообщили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 мая 2022 года добыто около 195 млрд попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – свыше 166 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано более 114 млрд кубометров газа.
Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. настоящее время доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).
Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).
Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.
Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал свыше 19 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу, объем которых составил 8,2 млрд кубометров.
Н.Аббасова
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