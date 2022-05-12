Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7885 RUR   0.0255 GBR   2.0761 TRY   0.111

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 105.71 +5.95 Brent 107.51 +5.05

Погода в Баку

  ночь день

ТЭК 12.05.2022 11:58

Азербайджан в январе-апреле увеличил добычу газа на 14% -Минэнерго

Добыча газа Азербайджана в январе-апреле 2022 года составила 15,7 млрд кубометров, что на 14,4% выше показателя аналогичного периода прошлого года, сообщили агентству "Интерфакс-Азербайджан" в министерстве энергетики.

«По оперативным данным, в структуре добычи газа на долю компании SOCAR пришлось 2,6 млрд кубометров газа, с блока Азери-Чираг-Гюнешли (АЧГ) – 4,6 млрд кубометров попутного газа, с месторождения Шах-Дениз - 8,5 млрд кубометров природного газа", - сообщили в ведомстве.

По данным Минэнерго, экспорт газа из Азербайджана в январе-апреле 2022 года составил 7,6 млрд кубометров (рост на 17,4%). В отчетный период в Турцию было поставлено 2,9 млрд кубометров, Европу – 3,5 млрд кубометров, Грузию – 1,2 млрд кубометров.

При этом по газопроводу TANAP в Турцию в январе-апреле 2022 года было поставлено 2 млрд кубометров газа. Еще 36 млн кубометров в указанный период было поставлено для работы насосных систем нефтепровода Баку-Тбилиси-Джейхан.

В министерстве сообщили, что с блока АЧГ с момента начала разработки и на 1 мая 2022 года добыто около 195 млрд попутного газа, с месторождения Шах-Дениз – свыше 166 млрд кубометров природного газа. С месторождения Шах-Дениз за весь период экспортировано более 114 млрд кубометров газа.

Добыча нефти и попутного газа с блока АЧГ началась с ноября 1997 года. настоящее время доля британской BP (оператор проекта) составляет 30,37%, SOCAR (25%), венгерской MOL (9,57%), американской ExxonMobil (6,79%), индийской ONGC (2,31%), японских Inpex Corp. (9,31%) и ITOCHU Oil (3,65%), норвежской Equinor (7,27%), турецкой TPAO (5,73%).

Контракт на разработку месторождения Шах-Дениз был подписан в Баку 4 июня 1996 года и ратифицирован Милли Меджлисом 17 октября того же года. Долевое участие сторон в контракте выглядит следующим образом: BP (оператор, 29,99%), SOCAR (21,02%), "ЛУКОЙЛ" (19,99%), NICO (10%), TPAO (19%).

Добыча газа с месторождения Шах-Дениз началась в декабре 2006 года.

Как сообщалось ранее, в 2021 году Азербайджан экспортировал свыше 19 млрд кубометров газа. При этом впервые начались поставки в Европу, объем которых составил 8,2 млрд кубометров.

Н.Аббасова

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати
Тэги: ГАЗ, ДОБЫЧА, МИНЭНЕРГО


Похожие новости


Добыча попутного газа в Азербайджане в I квартале выросла на 5,6% Азербайджан в январе экспортировал в Европу 0,8 млрд кубометров газа Добыча газа в Азербайджане к 2026г приблизится к 50 млрд кубометров Добыча нефти в РФ в октябре-21 на 8,5% выше октября-20 - ЦДУ ТЭК Добыча газа в РФ за 8 мес. выросла на 12,3% до 498,75 млрд куб. м Equinor запустила проект, продлевающий добычу газа крупнейшего месторождения в Северном море

Политика

Общество

Регионы страны

За рубежом

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az