Курс биткойна опустился до минимума с декабря 2020 года

Падение рынка криптовалют ускорилось в четверг, курс биткойна снизился до минимума с декабря 2020 года.
Согласно данным CoinDesk, курс криптовалюты опускался в ходе торгов до $25400. К 11:10 мск он отскочил до $27713.
Биткойн дешевел в течение семи последних сессий, что является самым длительным периодом непрерывного снижения с марта 2020 года, свидетельствуют данные Dow Jones. На этой неделе курс биткойна снизился на 24%, а его падение с пикового уровня, отмеченного в ноябре прошлого года, уже превысило 50%.
Следующим уровнем поддержки для биткойна является $25000, считает аналитик AvaTrade Наим Аслам.
Криптовалюты дешевеют вместе с другими рискованными активами, включая акции. За последние годы на рынок пришли более традиционные инвесторы, которые с большей вероятностью будут продавать криптовалюты в периоды повышенной волатильности, чем держать их, отмечают эксперты.
Давление на мировые рынки оказывают ожидания быстрого ужесточения денежно-кредитной политики Федеральной резервной системой (ФРС) в условиях высокой инфляции в США. Инвесторы опасаются, что агрессивное повышение ставок Федрезервом ослабит глобальный экономический рост, который уже сдерживают ковидные ограничения в Китае и российско-украинский конфликт.
Триггером для обвала рынка криптовалют стало падение курса стейблкойна TerraUSD ниже отметки в $1, к которой он был привязан. В четверг Coin Desk сообщила, что привязку к доллару потерял еще один стейблкойн Tether (USDT), цена которого опустилась до $0,96.
Курс эфира (Ether), второй по популярности криптовалюты, опускался в четверг до $1825,27 - минимума с июля 2021 года. К 11:10 мск он составлял $1905,93.
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