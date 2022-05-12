Столтенберг видит возможность для быстрого вступления Финляндии в НАТО

Процесс вступления Финляндии в НАТО будет быстрым, если эта страна окончательно утвердит решение подать заявку на членство, заявил в четверг генсек альянса Йенс Столтенберг.

"Речь идет о суверенном решении Финляндии, и НАТО его уважает. Если Финляндия решит подать заявку, то ее тепло примут в НАТО, а процесс вступления пройдет гладко и быстро", - приводят его слова западные СМИ.

Ранее президент и премьер Финляндии заявили, что поддерживают присоединение их страны к Североатлантическому альянсу. Ожидается, что окончательное решение по этому вопросу в Хельсинки примут позже в мае.