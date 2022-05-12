Вступление Финляндии в НАТО станет угрозой для России - Песков

Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков. "Безусловно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос. "Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - пояснил Песков.

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