Вход для подписчиков
Эта новость доступна только подписчикам.
Чтобы прочитать ее, войдите под своим аккаунтом или зарегистрируйтесь.
Логин
Пароль
Неверный логин или пароль
О нас
 
Вход для подписчиков
Главная
Политика


Экономика


Общество


Регионы страны


За рубежом


Эксклюзив


Пресс-релиз


Анонсы


Точка зрения



Руководство


Архив


Курсы валют

USD   1.7 EUR   1.7885 RUR   0.0255 GBR   2.0761 TRY   0.111

Цена на нефть

11.05 $/bbl +/- WTI 105.71 +5.95 Brent 107.51 +5.05

Погода в Баку

  ночь день

СНГ 12.05.2022 14:45

Вступление Финляндии в НАТО станет угрозой для России - Песков

Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

"Безусловно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.

"Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - пояснил Песков.

Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».
Версия для печати

Политика

Экономика

Общество

Регионы страны

Эксклюзив

Пресс-релиз

Анонсы

Точка зрения

© Interfax-Azerbaijan
2006-2022
Контакты
Реклама на сайте
Вакансии
   
Вся информация, размещенная на данном веб-сайте, предназначена только для персонального использования и подлежит дальнейшему распространению в какой-либо форме только с разрешения агентства «Интерфакс-Азербайджан».

Баку, Ичеришехер, улица В.Мустафазаде 6/10, 3-й этаж Бизнес-центра "Сахибтадж" Телефоны: (99412) 497-35-07, 497-42-93   ●   Факс: (99412) 497-42-94
E-mail: baku@interfax.az