Вступление Финляндии в НАТО станет угрозой для России - Песков

Вступление Финляндии в НАТО будет угрожать России, заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.
"Безусловно", - сказал он журналистам, отвечая на соответствующий вопрос.
"Очередное расширение НАТО не делает наш континент более стабильным и безопасным", - пояснил Песков.
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