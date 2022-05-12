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ТЭК 12.05.2022 16:21

"Дочки" "Газпрома" в Германии перестали получать газ из РФ - Минэкономики ФРГ

Министр экономики Германии Роберт Хабек сообщил, что немецкие дочерние предприятия компании "Газпром" со вчерашнего дня прекратили получать газ из России, но рынок позволяет это компенсировать.

"Вчера вечером, примерно с 22.30 Путин опубликовал указ, согласно которому европейские предприятия подпадают под санкции. В Германии "Газпром" и его "дочки" больше не получают газа из России", - сказал Хабек в четверг, выступая в бундестаге.

По его словам, немецкие газовики "мониторят ситуацию и подготовились к ней".

"Рынок может компенсировать отсутствие газовых поставок из России", - сказал он.

Накануне Россия ввела блокирующие санкции в отношении польской компании EuRoPol GAZ S.A. - это владелец польского участка газопровода "Ямал-Европа".

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