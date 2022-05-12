ЦБ Азербайджана заключил GT Solutions контракты на 1,1 млн манатов

Центробанк Азербайджана привлек ООО «GT Solutions» для выполнения ряда работ, заключив два контракта на общую сумму 1 млн 163,48 тыс. манатов. Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, первый контракт направлен на расширение и поддержку функциональных возможностей информационной системы управления, действующей в банке. Стоимость контракта – 661,98 тыс. манатов. Предметом второго контракта является сервис по поддержке программной платформы портала электронных услуг Центробанка. Стоимость контракта – 501,5 тыс. манатов. Х.Насирзаде

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