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Инфраструктура и тендеры 12.05.2022 14:39

ЦБ Азербайджана заключил GT Solutions контракты на 1,1 млн манатов

Центробанк Азербайджана привлек ООО «GT Solutions» для выполнения ряда работ, заключив два контракта на общую сумму 1 млн 163,48 тыс. манатов.

Как сообщает «Интерфакс-Азербайджан», согласно данным, опубликованным на сайте www.tender.gov.az, первый контракт направлен на расширение и поддержку функциональных возможностей информационной системы управления, действующей в банке. Стоимость контракта – 661,98 тыс. манатов.

Предметом второго контракта является сервис по поддержке программной платформы портала электронных услуг Центробанка. Стоимость контракта – 501,5 тыс. манатов.

Х.Насирзаде

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Тэги: ЦБА, ТЕХПОДДЕРЖКА, ТЕНДЕР

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